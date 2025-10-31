Gebze'de yıkılan bina olayında yeni gelişme: 12 bina 45 aile...

Kocaeli’de 29 Ekim Çarşmaba günü çöken ve 5 kişilik aileden 4’ünün hayatını kaybettiği 7 katlı binanın etrafındaki 12 bina mühürlendi, 45 aile tahliye edildi.



Bölgede, çökmenin olduğu ilk gün tedbir amaçlı 9 bina mühürlendi. Ardından ilerleyen süreçte yapılan çalışmalarla 3 binanın daha mühürlenmesine karar verildi.



Toplam 12 bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi. 12 binadaki 45 aile evlerinden tahliye edildi. Ailelerden bir kısmı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Balyanoz Koyu Sosyal Tesisleri’nde misafir edilirken, bazıları da kendi istekleriyle yakınlarının evlerine gitti.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Kocaeli Gebze’de metro inşaatı nedeniyle bölge halkının aylar öncesinden çatlak ve titreşim şikayetleri yaptığını belirterek, konuyu Meclis gündemine taşımıştı. Ulaştırma Bakanı’na soru önergesi veren Karasu “Milletin kişisel verileri çalınınca, satılırken susan, sahte e-imza, diploma skandalı ortaya çıkınca kaçacak delik arayan bakan, bir aile faciada yok oldu yine susuyor. Bedeli vatandaş ödüyor. Bakan derhal istifa etmelidir” demişti.

