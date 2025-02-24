Gebze'deki rehine krizi ölümle bitti

Olay, Osmangazi Mahallesi İstasyon Caddesi'nde saat 12.30 sıralarında gerçekleşti. Resul Türk, elinde pompalı tüfekle lokantaya girerek, alacak meselesi nedeniyle husumet yaşadığı ortağı Mehmet Günaydın’a ateş etti.





YARALIYI TESLİM ETMEKTE DİRENDİ

Ardından onu rehin alan Türk, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine direnerek teslim olmayı reddetti. Gerçek Gündem'de yer alan habere göre özel harekât polislerinin devreye girmesiyle ikna edilen şüpheli, silahını bırakarak teslim oldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Günaydın’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.





Yaklaşık bir aydır aralarında borç nedeniyle anlaşmazlık olduğu öğrenilen Resul Türk, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.







