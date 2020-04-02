Geç de olsa vahim hatadan dönüldü

SAMANYOLUHABER- PTT'den yapılan açıklamada Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemelerinde insanların PTT şubeleri önünde kuyrukta bekledikleri teyit edildi.





Koronavirüs salgını sebebiyle çalışanların ve müşterilerin sağlığınıkorumak maksadıyla şubelerin kapatılacağı kaydedildi.







YARDIMLAR EVLERE DAĞITILACAK





Açıklamada, "Sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık. Sosyal yardım ödemelerimiz, PTT dağıtıcılarımız tarafından İl Emniyet Müdürlüklerimiz ile iş birliği içerisinde kolluk kuvvetlerimiz ve bekçilerimizle birlikte evlerinizde yapılacaktır." denildi.





Ayrıca, kapatılmayan iş yerlerinde ise gün içindeki yoğunluğun artışına göre hizmetin durdurulabileceği bilgisi verildi.





Koronavirüs salgını devam ederken İstanbul Esenyurt'ta PTT şubesi önünde yüzlerce kişi dip dibe kuyrukta bekletilmişti.





KUYRUKTA SAATLERCE BEKLEDİLER





Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye 1.000 lira tutarında yapılan ödemelerinin ikinci gününde de PTT önlerinde kuyruklar oluşmuştu.







İstanbul Esenyurt'ta PTT şubesi önünde oluşan yoğunlukta vatandaşlar, ''sosyal mesafe'' kuralına yine uymamış, polis ve zabıta ekipleri sosyal mesafe kuralı konusunda vatandaşları uyarmıştı.