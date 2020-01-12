Geç gelen itiraf: Hata ettim

Australya Başbakanı Scott Morrison, eylül ayından beri devam eden yangınlara müdahalede hataları olduğunu itiraf etti.





Morrison, yangın kriziyle ilgili bir kamu soruşturması açılmasını desteklediğini söyledi.





ABC Televizyonu'na konuşan Morrison, teşkil edilecek Kraliyet Komisyonu'nun soruşturmayı yürütmesi için bakanlarından destek vermelerini isteyeceğini belirtti.





YANGIN DEVAM EDERKEN HAWAI'YE TATİLE GİTMİŞTİ





Morrison, "Sahadaki bazı gelişmeleri çok daha iyi yönetebilirdim. Hata ettim." dedi.





Yangınlardan en fazla etkilenen New South Wales ve Victoria eyaletlerinde protesto edilen Morrison, tartışılan iklim değişikliğiyle mücadele politikasını gözden geçirebileceğinin de sinyalini verdi.





Avustralya'da, geçen ay yangın krizi büyürken Başbakan Scott Morrison'ın ABD'nin Hawaii eyaletine tatile gitmesi eleştiri konusu olmuştu.





"SEN BİR APTALSIN, DEFOL BURADAN!"





Tepkiler sonrası tatilini yarıda kesen Morrison'a New South Wales'te tepki gösteren bir Avustralyalı Morrison'a hitaben, "Sen bir aptalsın. Burada insanlar hayatını kaybetti. Bir daha burada kimseden oy alamayacaksın. Senin kariyerin bitti. Hadi güle güle defol." demişti.





Avustralya'da yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28'e yükseldi.





Yangınlar sonucu binlerce ev kül, milyonlarca hayvan da telef olmuştu.





HÜKÜMET KARŞI PROTESTO GÖSTERİLERİ





Avustralya, Paris İklim Anlaşması'nda sera gazı salımlarını 2030'a kadar, 2005'e kıyasla yüzde 28 azaltma taahhüdünde bulunmuştu.





Ülkede hükümeti eleştiren kesimler bu oranının yetersiz olduğunu vurgulayarak, iklim değişikliğinin yangınlarda etkili olduğunu söylüyor.





Australya Başbakanı Scott Morrison ise, "İklim değişikliğiyle mücadele için küresel bir çözüm gerek." diyor.





Avustralya'da hükümetin iklim değişikliğiyle mücadele politikasının protesto edildiği Cuma günkü gösterilere on binlerce kişi, katılmıştı.







SAĞANAK YAĞIŞ BİR NEBZE YARDIMCI OLDU





Avustralya'da itfaiye görevlileri hava şartlarının da etkisiyle Cumartesi günü yangınların söndürülmesinde ilerleme sağladı.







Ancak yetkililer önümüzdeki hava sıcak havanın yeniden etkili olmasının beklendiğini açıklayarak, riskin sürdüğü uyarısında bulundu.





Yetkililer sağanak yağışlar başlamadan yangınların tamamen kontrol altına alınmasının zor olduğunu söylüyor.