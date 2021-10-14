Samanyolu Haber /Gündem / "Gece 2'ye kadar doların yükselişini izledim" /14 Ekim 2021 22:12

"Gece 2'ye kadar doların yükselişini izledim"

Tokat'ın Turhal ilçesine yaptığı ziyarette gençlerin sorunlarını dinleyen İYİ Parti lideri Meral Akşener, söz konusu sohbetlerin videolarını da eklediği paylaşımında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Uçan Türkiye masallarını Turhal'daki kardeşlerime de anlatabilir misin?" diye sordu. Akşener'in konuştuğu gençlerden birisinin "Gece 2'ye kadar doların yükselişini izledim." sözleri ise ekonomideki kötü gidişi bir kez daha gözler önüne seri.

"Gece 2'ye kadar doların yükselişini izledim"

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Tokat ziyaretinde yurttaşlarla konuştuğu anların görüntülerini paylaşarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Uçan Türkiye masallarını Turhal'daki kardeşlerime de anlatabilir misin?" diye sordu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Tokat'tın Turhal ilçesinde yurttaşlar ile bir araya geldi. Yurttaşların sorunlarını dinleyen Akşener, o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

"ANLATABİLİR MİSİN"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyen Akşener, "Geleceğine dair bir parça umut bırakmadığın gençlerimizin gönlündeki yaraya, gözündeki yaşa iyi bak. Gelip burada da türkü söyleyebilir misin? Uçan Türkiye masallarını Turhal'daki kardeşlerime de anlatabilir misin?" diye sordu.
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"Gece 2'ye kadar doların yükselişini izledim"

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