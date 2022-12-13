Samanyolu Haber /Dünya / Gece annesiyle görüştürdüler, sabah astılar... İkisinin de idamdan haberi yoktu /13 Aralık 2022 19:00

Gece annesiyle görüştürdüler, sabah astılar... İkisinin de idamdan haberi yoktu

İran’da protestolar sırasında tutuklanan ve dün idam edilen 23 yaşındaki gösterici Mecit Rıza Rahnavard’ın, hakkında verilen idam kararından bile haberinin olmadığı öğrenildi. Halka açık bir şekilde idam edilen Rahnavard, tartışmalı yargılamada, iki güvenlik görevlisini öldürmekten suçlu bulunmuştu. Rahnavard, idam edilmeden bir gece önce annesiyle görüştürüldü.

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Hapishane yetkilileri, Rahnavard ve annesine idamın bir gün sonra gerçekleşeceğini görüşme sırasında söylemedi. İddiaya göre anne ve oğul birbirilerini son kez gördüklerini bilmiyordu.

İran rejimi, iki Devrim Muhafızını öldürdüğü iddia edilen 23 yaşındaki Macit Rıza Rahnavard’ı dün idam etti. Rahnavard, idam edilmeden bir gece önce annesiyle görüştürüldü. Rahnavard da annesi de görüşme sırasında idam cezasının bir gün sonra gerçekleşeceğinden habersizdi.

Yargılanma sürecinde Rahnavard iddiaları reddetmiş, fakat mahkeme heyeti kendi avukatını seçmesine, kamuya açık yargılama yapılmasına ve hükümetin sunduğu delillerin hukuka uygun bir şekilde tartışmaya açılmasına izin vermemişti. Rahnavard, mahkeme tarafından iki Devrim Muhafızını öldürmekten suçlu bulundu ve hakkında idam cezası verildi.

Rahnavard, idam edilen ikinci gösterici. İnsan hakları dernekleri, İranlı rejim güçlerinin Rahnavard’a işkence altında suçu işlediğini itiraf ettirdiğini ileri sürüyor.
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