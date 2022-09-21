Gece kuşları kalp hastalığına ve şeker hastalığına daha yatkın

ABD'li araştırmacılar, vücutlarının enerji için daha az yağ yakabildiğinden, geç yatanların erken yatanlara göre kalp hastalığına ve şeker hastalığına daha yatkın olabileceğini söylüyor.





Bilim adamları, erken kalkan insanların bir enerji kaynağı olarak yağa daha fazla güvendiğini ve genellikle daha geç uyananlara göre gün içinde daha aktif olduklarını, bu da gece kuşlarında yağın daha kolay birikebileceği anlamına geliyor.





Bulgular, gece kuşlarının neden tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalık açısından daha fazla risk altında olduğunu açıklamaya yardımcı olabilir ve doktorların, koşulları geliştirme olasılığı daha yüksek olan hastaları erkenden belirlemelerine yardımcı olabilir.



