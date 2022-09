Gece kuşları kalp hastalığına ve şeker hastalığına daha yatkın

ABD'li araştırmacılar, vücutlarının enerji için daha az yağ yakabildiğinden, geç yatanların erken yatanlara göre kalp hastalığına ve şeker hastalığına daha yatkın olabileceğini söylüyor.

Bilim adamları, erken kalkan insanların bir enerji kaynağı olarak yağa daha fazla güvendiğini ve genellikle daha geç uyananlara göre gün içinde daha aktif olduklarını, bu da gece kuşlarında yağın daha kolay birikebileceği anlamına geliyor.

Bulgular, gece kuşlarının neden tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalık açısından daha fazla risk altında olduğunu açıklamaya yardımcı olabilir ve doktorların, koşulları geliştirme olasılığı daha yüksek olan hastaları erkenden belirlemelerine yardımcı olabilir.

Rutgers Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, katılımcıları "kronotiplerine" göre erken ve geç olmak üzere iki gruba ayırdı. Bu, bir insanın farklı zamanlarda aktivite arama ve uyuma konusundaki doğal eğilimidir .





Ekip, her katılımcının uyku eğilimlerine yönelik nefes örneklerini kullanarak gelişmiş görüntüleme kullandı, vücut kütlesini, vücut kompozisyonunu, insülin duyarlılığını ve yağ ve karbonhidrat metabolizmasını değerlendirdi. Ekip, bir hafta boyunca katılımcıları günlük aktivite kalıplarını anlamak için izledi .





Sonuçları etkileyen diyetleri en aza indirmek için çalışma yazarları, grupların kalori ve beslenme kontrollü diyetleri izlemesini ve gece boyunca oruç tutmasını istedi.





'İnsülin hormonunun sağlığımız için önemli etkileri var'

Araştırmacılar, biri orta diğeri yüksek yoğunluklu olmak üzere bir koşu bandında 15 dakikalık iki egzersiz seansını tamamlamadan önce her grubu dinlenirken test etti. Koşu bandındaki eğimler, her katılımcı tükenene kadar her iki dakikada bir yüzde 2,5 arttı.





Bilim adamları, erken kuşların hem dinlenirken hem de egzersiz sırasında enerji için daha fazla yağ kullandığını keşfetti. Ayrıca insüline daha duyarlıydılar .





Bu arada, gece kuşları insüline dirençliydi ve vücutları kan şekerini düşürmek için daha fazla insüline ihtiyaç duyuyordu. Gece kuşlarının vücutları da enerji kaynağı olarak yağlar yerine karbonhidratları tercih ederdi.





Experimental Physiology dergisinde yazan ekip, gece kuşlarının insüline yanıt verme ve daha fazla yakıt kullanma yeteneğinin bozulmasının, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı riskinin daha yüksek olduğunu gösterebileceğini söylüyor .





“Erkenci kuşlar ve gece kuşları arasındaki yağ metabolizmasındaki farklılıklar, vücudumuzun sirkadiyen ritminin (uyanma/uyku döngüsü) vücudumuzun insülini nasıl kullandığını etkileyebileceğini gösteriyor. Rutgers Üniversitesi'nden kıdemli yazar Profesör Steven Malin bir medya bülteninde , insülin hormonuna duyarlı veya bozulmuş bir tepki verme yeteneğinin sağlığımız için önemli etkileri olduğunu söylüyor .