Samanyolu Haber /Gündem / Gece müzik kısıtlamasıyla ilgili yeni karar /10 Mayıs 2022 19:58

Gece müzik kısıtlamasıyla ilgili yeni karar

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler arasında yer alan ve gece saat 00:00'a kadar izin verilen müzik kısıtlaması için bir saat uzatma kararı alındığı aktarıldı.

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Omicron varyantı ile birlikte dünya genelinde etkisini yitirmeye başlayan koronavirüs salgınıyla ilgili alınan tedbirlerde başlatılan esnemeler devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre pandemi gerekçesiyle gece 00.00'dan sonra eğlence mekanlarında müzik çalınması yasaklanmıştı.Yasak ilk olarak salgının başlarında 30 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanan 8556 sayılı genelge ile lokanta, restoran, dernek lokalleri ve çay bahçeleri gibi mekanlarda getirilmişti.

Bu genelgeyi 2 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan 8591 sayılı genelge ile 21 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan 21153 sayılı genelge takip etmiş ve müzik yasağı yinelenmişti. Müzik yasağının sektör emekçileri ve geniş kesimlerce tepkiye neden olmasının ardından İçişleri Bakanlığı bir genelge yayımladı. Genelgede "Pandemi sürecinde saat 00.00'da sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati 01.00'e kadar uzatıldı" denildi.
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