Geceleri kalkıyorum, kafamda sorular...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKH) Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.





Komisyon Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu Bünyesinde Kurulan Alt Fonların Mali Tabloları ve Faaliyetleri Hakkındaki Denetim ve İnceleme Raporları'nın görüşmelerini tamamladı.







LOGODA NİÇİN TÜRKÇE OLMAYAN "W" HARFİ KULLANILDI?





Görüşmelerde söz alan İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın kurumun değişen logosunda Türkçede olmayan "W" harfinin bulunmasına yönelik eleştirisi üzerine Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, logonun hem Türkçe hem de İngilizceyi temsil ettiğini belirtti.





TVF Genel Müdürü Sönmez, logonun hem Türkçe "Türkiye Varlık Fonu" hem de İngilizce "Turkey Wealth Found" isimlerini temsil ettiğini söyledi.





Sönmez, "Yurt dışı piyasalardaki muhatapların İngilizce anlamasından dolayı iki anlamı ayna anda ifade eden logo seçildi." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da fon ve fon şirketinin denetim raporlarının ayrı ayrı düzenlenmesi gerektiğini belirterek kurumun kamu adına Sayıştay denetimine tabi olması gerektiğini söyledi.





GEÇEN YILA DAİR DENETİM RAPORLARI GECİKTİ





TVF Genel Müdürü Sönmez milletvekillerinin soru ve eleştirilerine cevap vererek kurumun geçen yıla dair denetim raporunun geciktiğini ve bunun da bazı iştiraklerin yurt dışı iştiraklerine ilişkin raporların kendilerine geç gelmesinden kaynaklandığını söyledi.





Başkan Elvan 2019 yılı raporunda gecikme yaşanmamasını, denetim raporunun gelecek yıl haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmasını, ekim ayında da komisyonun önüne gelmesini talep etti.





TVF GENEL MÜDÜRÜ SÖNMEZ: HAZİNE GARANTİSİ İLE BORÇLANABİLDİK!





Fonun ne maksatla kurulduğuna dair sorular üzerine Sönmez, ülkenin bir numaralı fonlanma kurumunun Hazine olduğunu belirterek, "TVF'nin hiçbir suretle Türkiye Hazinesi'nin yerine geçme, rolünü alma amacı yoktur." diye konuştu.





Fonun kendi amaçları için borçlandığına işaret eden Sönmez, fonun hiçbir varlığını teminat göstermediğini ve fonlanmak için de göstermeyeceğini belirtti.





Sönmez, finansman piyasasına ilk defa çıktıkları için Hazine garantisi aldıklarını ve amaçlarının bu garantiyi kaldırmak olduğunu söyledi.





KAMU BANKALARINA AKTARILAN 3,7 MİLYAR EURO





Sönmez, kamu bankalarına aktarılan 3,7 milyar euro tutarındaki sermayenin Hazine'den alınan devlet iç borçlanma senetleri aracılığıyla gerçekleştiğini kaydetti.





İstanbul Finans Merkezi'nde Ağaoğlu, İntaş ve YDA'ya ait gayrimenkulleri rayiç bedelin altında satın aldıklarını iddia eden Sönmez, "Bu konu, ilgili yılların denetimlerinde de ilgili denetçi arkadaşlara sunulacaktır. Buradaki amaç bir inşaat projesi değildir." dedi.





Sönmez, "Benim kafamdaki en büyük soru şu: 2022'de bu ekosistemi nasıl yaşanır hale getireceğiz? Geceleri kalkıyorum kafamda bu soru var. Bu konudaki mevzuat ve regülasyon nasıl olacak? Bir yabancı geldiğinde nasıl hemen çalışma izni alacak? Bunların üzerinde kafa yoruyoruz." diye konuştu.





Sönmez, TVF'ye devredilen Hazine'ye ait 46 gayrimenkule dair ilgili kurumlarla protokol imzaladıklarını ve kendilerinin sadece kira tahsilatı yaptığını söyledi.





"Bu emlaklar, devletin elindeki emlak portföyünün kum tanesidir." diyen Sönmez'e göre bu emlaklar devredildi diye ne devlet bütçesine zarar gelir ne de fon ihya olur.





REKABET KANUNU'NDAN MUAF





Türkiye Varlık Fonu'nun Rekabet Kanunu'ndan muaf olduğuna işaret eden Sönmez, ancak Rekabet Kurumu'nun resen inceleme yapabileceğini söyledi.







Sönmez, "Milli Piyango lisansının devriyle Milli Piyango İdaresinin görevi artık denetleme ve düzenlemedir. İdare lağvedilmeyecektir. Milli Piyango İdaresi bugün regülatör konumuna gelmiştir. Eğer bir şekilde kanunsuz bir oyun, herhangi bir usulsüzlük tespit edilirse Milli Piyango İdaresi denetçi ve regülatör göreviyle konuyu takip edecek." dedi.



