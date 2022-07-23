Samanyolu Haber /Gündem / 'Geceleri uçan' öğretmene danıştay vizesi /23 Temmuz 2022 09:46

'Geceleri uçan' öğretmene danıştay vizesi

Öğrencilere astral seyahat ettiğini, uçarak başka ülkelere gittiğini anlatan Din Kültürü Öğretmeni’ni görevden alan MEB’in kararını yerel mahkeme bozdu. MEB’in Danıştay’a yaptığı temyiz başvurusu da reddedildi.

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İzmir’de görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni hakkındaki iddialar, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. Öğrencilerin ve velilerin şikâyeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan öğretmene yönelik düzenlenen soruşturma raporu ile ortaya konulan iddialar arasında, öğretmenin öğrencilere geceleri uçtuğunu söylediği iddiası da yer aldı.

ASTRAL SEYAHAT

MEB Maarif Müfettişi’nce hazırlanan soruşturma raporunda özetle, "Veli toplantısında davacının diğer öğretmenler ile tartıştığı, öğrencilerle iletişim sorunu yaşadığı, bazı öğrencilerin davacının dersi devam ederken sınıfı terk ettiği ve davacının bu durumdan haberinin olmadığı, öğrenciler arasında adil davranmadığı…” ifadelerine yer verildi. Öğrenciler, öğretmenin kendilerine astral seyahat ettiğini söylediğini ve geceleri uçarak başka ülkelere gittiğini anlattığını da belirtti. Maarif Müfettişi, öğretmenin ders konularını anlatmadığını ve öğrencilere sınav kağıtlarına göre not takdir etmediğini da soruşturma raporuna yazdı.

Soruşturmanın ardından MEB kararı ile öğretmenin hizmet sınıfı değiştirildi. Öğretmenlikten alınan ve Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne memur olarak ataması yapılan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni, karara itiraz etti. Öğretmenin itiraz başvurusu, İdare Mahkemesi’nce haklı bulundu. Kararda, öğretmene yönelik idari yaptırımın dayanağı olan soruşturma raporunda kınama cezası verilmesinin önerildiği belirtilerek, “Kınama cezasını gerektiren bir fiilin, idari yönden bu kadar ağır sonuçlara bağlanmasının da ölçülülük ilkesine aykırı olduğu sonucuna varıldığından, dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir” denildi.

MEB TEMYİZE GÖTÜRDÜ

MEB, kararı temyize götürdü. Bakanlık adına süreci takip eden avukatın temyiz talebi kapsamında Danıştay’a sunduğu dilekçede, “Öğretmenin görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği, derslerinde yetersiz olduğu, öğrenci ve veliler ile sorunlar yaşadığı, ders anlatamadığı” kaydedildi. MEB, öğretmenin yetersizliği nedeniyle memur olarak atanmasına yönelik işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı öne sürse de Danıştay İkinci Daire, bakanlığın temyiz istemini reddederek Bölge İdare Mahkemesinin kararını onadı.
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