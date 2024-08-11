Geçen yıl Türkiye'nin en zenginiydi, serveti eridi!

Zirvedeki İsimler Beklendiği Gibi
Forbes’un güncellenen listesine göre, bu yıl dünyanın en zengin 500 kişisi arasına hiçbir Türk iş insanı giremedi. Türkiye’nin en zengin kişileri arasında ise Murat Ülker’in zirvede yer alması iş dünyasında şaşırtıcı bulunmadı. İşte 2024 yılı itibarıyla Türkiye’nin en zengin 5 kişisi ve servetleri:
Murat Ülker: Türkiye’nin en zengin kişisi unvanını bu yıl da koruyan Murat Ülker, 5,4 milyar dolarlık servetiyle listenin zirvesinde yer aldı. Ülker, aynı zamanda dünyanın en zengin 563. kişisi olarak da dikkat çekiyor. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Murat Ülker, uzun yıllardır Türkiye’nin en zengin insanları arasında yer alıyor.
Şaban Cemil Kazancı: 63 yaşındaki iş adamı, Türkiye’nin milyarderler listesinde ikinci sırada yer aldı. Kazancı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olan Kazancı, son dönemde iş dünyasında yaşanan büyük kayıplardan nispeten daha az etkilenerek servetini büyük ölçüde korumayı başardı.
İpek Kıraç: Koç Grubu’nun önemli isimlerinden biri olan İpek Kıraç, listede üçüncü sırada yer aldı. Ancak son haftalarda yaşanan piyasa dalgalanmaları nedeniyle servetinde önemli bir düşüş yaşadı.
Semahat Sevim Arsel: Koç ailesinin bir diğer üyesi olan Semahat Sevim Arsel, Türkiye’nin en zengin insanları listesinde dördüncü sırada yer aldı. Arsel, İpek Kıraç ile birlikte son bir haftada kişi başı 110 milyon doların üzerinde kayıp yaşadı ve listede geriledi.
İbrahim Erdemoğlu: Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en zengini olarak listenin zirvesinde yer alan İbrahim Erdemoğlu, bu yıl 2,9 milyar dolarlık servetiyle beşinci sıraya geriledi. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Erdemoğlu, özellikle SASA Polyester’in Borsa İstanbul’daki hisselerinde yaşanan düşüşler nedeniyle büyük bir servet kaybı yaşadı. SASA Polyester’in halka arz edilen yüzde 49’luk hissesi, borsadaki olumsuz gelişmelerden ciddi şekilde etkilendi ve bu durum Erdemoğlu’nun servetinde sert bir düşüşe yol açtı.
Forbes’un yayımladığı bu güncel liste, Türkiye’nin en zengin isimlerinin servetlerinin büyük bir kısmını kaybettiğini ve piyasalardaki dalgalanmaların bu isimleri ciddi şekilde etkilediğini gösteriyor.