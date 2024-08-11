Geçen yıl Türkiye'nin en zenginiydi, serveti eridi!

Zirvedeki İsimler Beklendiği Gibi

Forbes’un güncellenen listesine göre, bu yıl dünyanın en zengin 500 kişisi arasına hiçbir Türk iş insanı giremedi. Türkiye’nin en zengin kişileri arasında ise Murat Ülker’in zirvede yer alması iş dünyasında şaşırtıcı bulunmadı. İşte 2024 yılı itibarıyla Türkiye’nin en zengin 5 kişisi ve servetleri:

Forbes dergisi, her yıl yayımladığı ve büyük bir merakla beklenen “En Zengin İnsanlar” listesini 2024 yılı için güncelledi. Geçtiğimiz yıl 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin kişisi olarak listenin zirvesinde yer alan İbrahim Erdemoğlu, bu yıl büyük bir servet kaybı yaşayarak listenin son sırasına kadar geriledi. Erdemoğlu, 2024 yılında 2,9 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin 5. kişisi oldu.Türkiye’nin en zengin kişisi unvanını bu yıl da koruyan Murat Ülker, 5,4 milyar dolarlık servetiyle listenin zirvesinde yer aldı. Ülker, aynı zamanda dünyanın en zengin 563. kişisi olarak da dikkat çekiyor. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Murat Ülker, uzun yıllardır Türkiye’nin en zengin insanları arasında yer alıyor.63 yaşındaki iş adamı, Türkiye’nin milyarderler listesinde ikinci sırada yer aldı. Kazancı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olan Kazancı, son dönemde iş dünyasında yaşanan büyük kayıplardan nispeten daha az etkilenerek servetini büyük ölçüde korumayı başardı.Koç Grubu’nun önemli isimlerinden biri olan İpek Kıraç, listede üçüncü sırada yer aldı. Ancak son haftalarda yaşanan piyasa dalgalanmaları nedeniyle servetinde önemli bir düşüş yaşadı.Koç ailesinin bir diğer üyesi olan Semahat Sevim Arsel, Türkiye’nin en zengin insanları listesinde dördüncü sırada yer aldı. Arsel, İpek Kıraç ile birlikte son bir haftada kişi başı 110 milyon doların üzerinde kayıp yaşadı ve listede geriledi.Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en zengini olarak listenin zirvesinde yer alan İbrahim Erdemoğlu, bu yıl 2,9 milyar dolarlık servetiyle beşinci sıraya geriledi. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Erdemoğlu, özellikle SASA Polyester’in Borsa İstanbul’daki hisselerinde yaşanan düşüşler nedeniyle büyük bir servet kaybı yaşadı. SASA Polyester’in halka arz edilen yüzde 49’luk hissesi, borsadaki olumsuz gelişmelerden ciddi şekilde etkilendi ve bu durum Erdemoğlu’nun servetinde sert bir düşüşe yol açtı.Forbes’un yayımladığı bu güncel liste, Türkiye’nin en zengin isimlerinin servetlerinin büyük bir kısmını kaybettiğini ve piyasalardaki dalgalanmaların bu isimleri ciddi şekilde etkilediğini gösteriyor.