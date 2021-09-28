Geçen yıl yoktu: Uzmanlar uyarıyor, çok ağır grip salgını bekleniyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu’nun haftada bir kez yayınladığı “Pandemide Merak Ettiklerimiz” programının 25’incisine enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve Pandemi Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol konuk oldu. Geçen yıl grip taramalarının koronavirüs nedeniyle göz ardı edildiğini vurgulayan Şenol, bu yıl çok büyük bir grip salgını beklendiğini belirtti. Grip virüsünün Aralık 2021 ortasından itibaren artarak Ocak 2022’de en yüksek noktasına ulaşacağını öngördüklerini aktaran Şenol, aşılama için ekim ayı ortası ya da sonunu önerdiklerini söyledi.







medyascope'da yer alan habere göre, grip virüsünün hafife alınmaması gerektiğinin altını çizen Şenol, “Virüsün ne kadar ölümcül olduğunu 1918’deki İspanyol Gribi salgını göstermişti. Sonra mevsimsel grip dediğimiz bir forma dönüşmüş olsa bile grip, üç-beş milyon kişiyi ağır hastalandırır ve hastalanan 500 bin ya da bir milyon kişinin ölümüne neden olur. Ölenler genel olarak, iki yaşın altındaki çocuklar, gebeliğinin son üç ayında bulunan kadınlar, kalp, akciğer hastaları, bağışıklığı baskılanmış kişiler, diyabet gibi metabolik hastalıkları olan ve 65 yaş üstü insanlar ve bu hastalıkla karşılaşma ihtimali yüksek olan sağlık çalışanlarıdır” dedi.





GEÇEN YIL YOKTU, BU YIL AĞIR GEÇEBİLİR





Şenol, konuşmasında şu konuların altını çizdi:





Bu yıl çok büyük bir grip salgını bekliyoruz. Geçen yıl grip dolaşımının az olması, bu hastalığa karşı bağışıklığımızı düşürmüş olabilir. Bu nedenle hastalıktan korunmak için aşı olmamız gerekir. Aşı ile birlikte gribe karşı diğer önlemleri de almamız gerekiyor. Özellikle risk grupları ile aynı evde yaşanıyorsa, muhakkak aşı olunmalı. Tedarik sorunu yoksa altı aydan büyük herkes aşı olmalı, şayet tedarik sorunları mevcutsa bu sorun hızla ortadan kaldırılarak öncelikli grupların aşılaması yapılmalı. Koronavirüs ve gribi aynı anda geçiren kişilerde her iki hastalık da daha ağır ve ölümcül etkiler gösterir.



