Geçersiz oy sayısı 1 milyonu aştı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan verilere göre, 53 milyon 950 bin 797 kişi oy kullandı. Ancak bu oyların 52 milyon 937 bin 996'sı geçerli sayılırken; 1 milyon 20 bin 244 oy geçersiz sayıldı.





Oylar hangi hallerde geçersiz sayıldı?

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz sayılıyor. Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılıyor.





Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılıyor.