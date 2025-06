Geciken adalet için yola çıktılar! Bisiklet turu Türkiye’deki hukuksuzluklara dikkat çekiyor

Türkiye’deki hukuksuzluklara ve 25 Haziran’da yapılacak Strasbourg Adalet Buluşması’na dikkat çekmek amacıyla başlatılan uluslararası “Haklar İçin Pedal Çevir” eylemi, İngiltere’deki ilk sürüşle başladı.Human Rights Solidarity (HRS) tarafından organize edilen eylemde gönüllü bisikletçiler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başkent Londra’daki Parlamento Binası ve ünlü saat kulesi Big Ben’in de bulunduğu meydandan yola çıktı. 15 kişilik ekip, ülkenin güneyindeki sahil kasabası Brighton’a kadar 100 km pedal çevirdi. Etkinlik, Avrupa kamuoyunun dikkatini Türkiye’deki hak ihlallerine çekmeyi ve Strasbourg’daki buluşmaya güçlü bir çağrı yapmayı hedefliyor.Eylem bu yıl “bayrak yarışı” formatında gerçekleştiriliyor. Her ülkenin gönüllü ekipleri, kendi bölgelerinde bisiklet sürerek adalet çağrısını bir sonraki ülkeye devrediyor. İngiltere’nin ardından Hollanda, Almanya, İsviçre ve Fransa etaplarıyla devam edecek sürüşlere, Avustralya’daki gönüllüler de eş zamanlı olarak destek verecek.Londra etabında pedal çeviren gönüllüler adına Hakkı Özal, Parlamento Meydanı’ndan Türkiye’deki hukuksuzluklara dikkat çekerek şunları söyledi:“Sizlere, Londra’nın kalbinden, Big Ben’in önünden, yani Parlamento Meydanı’ndan sesleniyoruz.Bizler, bisiklet sporuna gönül vermiş Human Rights Solidarity gönüllüleriyiz. Bu tutkumuzu Türkiye için adalet çağrısına dönüştürmek istiyoruz.Geçen yıl, Londra’dan Strasbourg’a kadar 900 kilometre pedal çevirerek Avrupa Konseyi önündeki Adalet Yürüyüşü’ne katıldık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmasını talep ettik.Aradan bir yıl geçti ama hiçbir şey değişmedi. Türkiye, hukukun üstünlüğü yönünde hiçbir adım atmadı. Avrupa Konseyi de bu kararların uygulanmasını sağlama konusunda sorumluluğunu yerine getirmedi.Aksine, Türkiye’deki adaletsizlik her geçen gün daha da derinleşiyor. Siyasi iktidarın güdümündeki mahkemeler, masum insanları hapse atmaya devam ediyor. On binlerce kişiyi ilgilendiren AİHM’in Yüksel Yalçınkaya kararı hâlâ uygulanmıyor.Gazeteciler Ali Ünal, Hidayet Karaca, Mehmet Baransu; Kürt siyasetçi Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala yıllardır siyasi gerekçelerle tutuklu. Şimdi onlara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışma arkadaşları ve onları savunan öğrenciler eklendi.Bugün, bizler Londra’dan Brighton’a kadar 100 kilometreyi yine adalet için pedallayacağız. Bu adalet maratonunu bizden sonra Avrupa’daki arkadaşlarımız sürdürecek.Bu vesileyle, Türkiye’de adalet talep eden herkesi Strasbourg’da yapılacak 4. Adalet Yürüyüşü’ne katılmaya davet ediyoruz. Adalet sağlanıncaya kadar pedal çevirmeye devam edeceğiz.”Eylemin son etabı, Strasbourg’da yapılacak 4. Adalet Yürüyüşü’nde bir grup bisikletli gönüllünün kortejin önünde yer almasıyla tamamlanacak.HRS gönüllüleri, geçen sene gerçekleştirdikleri benzer eylemde Londra’dan Strasbourg’a kadar 900 km pedal çevirmişti. Hollanda ve Almanya’dan gönüllülerin de katıldığı maraton 5 gün sürmüş ve yol boyunca Türkiye’de yaşanan adaletsizlikler gündeme getirilmişti. Bisiklet ekibi, maratonun bitiminde, 2 Ekim 2024’te düzenlenen Üçüncü Strasbourg Adalet Buluşması’na katılmıştı.