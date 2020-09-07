Samanyolu Haber /Ekonomi / Geçilmeyen köprü için yandaş şirkete 6 aylık garanti ödeme: 1.75 milyar lira! /07 Eylül 2020 13:00

Geçilmeyen köprü için yandaş şirkete 6 aylık garanti ödeme: 1.75 milyar lira!

Devlet, yapımında yüklenici firmaya 'geçiş garantisi' verilen Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu için yılın ilk yarısında araç geçişlerinin garanti sınırının altında kalması nedeniyle 1 milyar 750 milyon TL ödeme yapacak.

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Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edildi.

Devlet, yapım ve işletmesini özel sektörün üstlendiği bu projelere, 'araç geçiş garantisi' verdi. Araç geçiş bedelleri, döviz olarak belirlendi. Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması durumunda aradaki farkı devlet ödüyor. Buna, 'araç geçiş garanti ödemesi' adı veriliyor.

Devlet, daha önce köprü ve otoyol projelerinde garanti ödemelerini yıllık yapıyordu. 2018 yılının ağustos ayında döviz kurunda yaşanan şok artışın ardından garantide 'ikili ödeme' sistemine geçildi.

İlk uygulama, İÇTAŞ–Astaldi konsorsiyumunun işlettiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu’nda başlatıldı. Şirkete, geçen yıl bu yöntemle ödeme yapıldı. 2020 yılının ilk yarısı için de temmuz ayında 1 milyar 750 milyon TL düzeyinde garanti ödemesi gerçekleştirildi. Yılın ikinci yarısı için de 2021 yılı Ocak ayında garanti ödemesi söz konusu olacak.

Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu da bu yıl 'ikili ödeme' sistemine geçti. Projeyi yapan ve işleten Otoyol Yatırım AŞ’ye, 2020 yılının ilk yarısı için yapılacak garanti ödemesi için çalışmalar hızlandırıldı.

Yılın ilk yarısında araç geçişlerinin garanti sınırının altında kalması nedeniyle 1 milyar 750 milyon TL dolayında bir ödeme söz konusu olacak. Ödeme işlemi, birkaç hafta içinde gerçekleştirilecek. En geç bu ayın son haftasında yapılacak. Şirkete, 2020 yılının ikinci yarısına ilişkin garanti ödemesi de 2021 yılı Mart ayında yapılacak. Bu projelerde, bundan sonra bu yöntemle garanti ödemesi yapılacak.
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