Geçilmeyen köprünün parası Çin'e gidecek

Çin merkezli altı şirketten oluşan konsorsiyum, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu inşâ eden İbrahim Çeçen (IC) Holding İtalyan Astaldi ortaklığındaki ICA’nın yüzde 51'lik payını 659,13 milyon dolara satın alacak.





Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne (3’üncü köprü) verilen geçiş garantileri tutturulamadığı için 2018 yılında 1,1 milyar lira Hazine tarafından ICA'ya aktarılmıştı.





REKABET KURULU'NA MÜRACAAT ETTİ





ICA'nın ortağı IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün Rekabet Kurulu’na konsorsiyumun İtalyan ortağı Astaldi’nin Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki hisselerini devralmak için müracaat etti.





ICA konsorsiyumunun yüzde 33’ü Astaldi’ye yüzde 67’si IC Içtaş’a ait.





IC İçtaş, İtalyan inşaat şirketi Astaldi ile birlikte kurduğu ICA konsorsiyumu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsünü inşâ etmiş, işletme haklarını devralmıştı. 26 Ağustos 2016'da hizmet vermeye başlayan köprü için günlük 135 bin taşıt geçiş garantisi verilmişti. Ancak geride kalan üç yıllık zaman zarfında günlük trafik garantinin 3'te birine bile ulaşmadı.





ÇİN'DEN 6 ŞİRKET ORTAK BİR FON KURACAK





Çin’in dev şirketlerinden oluşan konsorsiyumda Sichuan Expressway, Zhejiang Expressway, Jiangsu Expressway, Anhui Expressway, China Merchants Expressway ve China Merchants United Development şirketleri yer alıyor.





Anhui Expressway halka açık bir şirket olduğu için Çin’in kamuyu aydınlatma platformuna bir açıklama yaptı.





Açıklamada ICA'nın yüzde 51 hissesi için 659,13 milyon dolar ödeneceği belirtildi.





