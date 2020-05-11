Türkiye'de geçim derdinin fotoğrafı...

İzmir'in Tire ilçesinde ikamet eden Kadir Kayak (83), 65 yaş ve üstü vatandaşların dışarı çıkabildiği 4 saatte ayakkabı boyadı.





Koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık iki aydır evden dışarı çıkması yasaklanan 65 yaş ve üzerindekilere dün 11:00 ila 15:00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi.





Tire’de dışarıya çıkan 65 yaş ve üzerindekilerden kimi yürüyüş yaptı kimi ise parklarda oturarak güneşlendi.





Kadir Kayak ise 4 saatlik izinde gezip, hava almak yerine ekmek parası kazanmak için boya tezgâhını kurarak müşterilerini bekledi.





Kayak, "Mesleğim müzisyenlik, ancak bunun yanında da 60 yıldır ek iş olarak ayakkabı boyuyorum. Korona salgını dolayısıyla şu anda mesleğimizi icra edemiyoruz. Bugün de 4 saatlik izinde boş durmak istemedim. Fakat beklediğim iş olmadı." dedi.