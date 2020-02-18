Geçim sıkıntısı gerekçesiyle bir üniversite öğrencisi daha intihar etti!

Türkiye’yi yasa boğan İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Sibel Ünli’nin parasızlık ve imkânsızlıklardan dolayı intihar etmesi yürekleri dağlamıştı. Yine aynı üniversitenin İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 4. sınıf öğrencisi Hakan Taşdemir’in geçim sıkıntıları nedeniyle intihar ederek yaşamına son verdiği ifade edildi.









Taşdemir’in geçim sıkıntısı çektiği, bir süredir iş aradığı belirtildi. Fikir Kulüpleri Federasyonu İstanbul Üniversitesi Temsilciliği, öğrenci arkadaşlarının ölüm haberini Twitter hesabından açıkladı.





Fikir Kulüpleri Federasyonu’nun açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:





“AKP’nin uyguladığı neoliberal politikaların yarattığı yoksulluk ve geleceksizlik bir sıra arkadaşımızı daha aramızdan aldı. İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 4.Sınıf öğrencisi Hakan Taşdemir, intihar ederek yaşamına son verdi. #HakanTaşdemir ”







