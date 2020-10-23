Geçim sıkıntısı nedeniyle son beş yılda binden fazla kişi intihar etti

Ekonomik şartların giderek zorlaşması, dövizde engellenemeyen yükseliş geçim sıkıntısı çeken vatandaşların sayısını her geçen gün arttırıyor. Geçinemediği için hayatına son veren kişilerin sayısı da artıyor.





Güveninirliği tartışmalı hale gelen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bile son 5 yılda geçim sıkıntısı nedeniyle intihar edenlerin sayısı 1370. Verilere göre 2002'den itibaren aynı sebeple intihar edenler ise 4 bin 801 kişi. Son iki yılda ise 566 vatandaş aynı sebeple hayatına son verdi.





Cumhuriyet'ten Kübra Köklü ve Gamze Bal'ın haberine göre, ekonomik sebeplerle intiharın tüm intiharlar içindeki payı 2018'de yüzde 7.3 iken 2019'da bu oran yüzde 9.4ê yükseldi. Üstalik bu verilerde koronavirüs nedeniyle daha da kötüleşen ekonomi ile yaşanan intiharlar yok.





İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre 2020'nin ilk sekiz ayında 54 kişi geçim sıkıntısı nedeniyle intihar etti. İSİG üyesi Kansu Yıldırım konuyla ilgili, “Pandeminin getirmiş olduğu ağır çalışma koşulları nedeniyle bu yıl sıklıkla işçi intiharları artarak gündeme gelecek” açıklamasını yaptı.





Yıldırım, “2001 krizinden sonraki 2002 yılında 327, 2003 yılında da 385 kişi intihar etti. Düşme eğilimi 2008’deki ekonomik kriz sonrası yerini yükselmeye bıraktı. 2008’de 289 kişi, 2009’da 318 kişi geçim zorluğundan dolayı intihar etti. Son üç yılı incelediğimizde ise 2017’de 232 kişinin, 2018’de 245 kişinin ve ekonomik krizin etkisinin hissedilmeye başlandığı 2019’da ise 321 kişinin geçim zorluğu yüzünden intihar ettiğini görüyoruz” dedi.





Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası’nın (MÜZİK-SEN) verilerine göre de koronavirüs pandemisinin başladığı 2020 Mart'ından beri 100 civarında müzisyen ekeonomik gerekçelerle intihar etti. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer söz konusu müzisyenlerin çoğunun ek bir iş daha yaptığını çünkü tek işle geçinemediklerini aktardı.