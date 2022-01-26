Samanyolu Haber /Gündem / Geçinemeyen halk krediye sarıldı: Bankalara borç 1 trilyon lirayı geçti /26 Ocak 2022 14:51

Geçinemeyen halk krediye sarıldı: Bankalara borç 1 trilyon lirayı geçti

Gıda ve enerji fiyatlarına peş peşe gelen zamlar sonrası geçim sıkıntısı artan halk borç batağına saplandı. Vatandaşlar geçinebilmek için bankaların yolunu tutarken, tarihte ilk kez bireysel kredi ve kredi kartı borç tutarı 1 trilyon lirayı geçti.

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Halkın alım gücü yüksek enflasyon ve döviz kuru nedeniyle düştü. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre halk alım gücünü artırmak için bankaların kapısını çaldı. 2021 Kasım verilerine göre banka ve finansal şirketlerde gerçekleşen bireysel kredi ve kredi kartı borç tutarı ilk kez 1 trilyon 17 milyar lira seviyesine ulaştı.

KİŞİ BAŞI BORÇ 30 BİN LİRAYA DAYANDI
Dünya’da yer alan habere göre 34.8 milyon kişi bireysel kredi kullanırken kişi başı ortalama kredi bakiyesi de 29.2 bin düzeyine çıktı. BDDK haftalık verilerine göre sadece bankacılık sektöründen kullanılan krediler 14 Ocak itibariyle 987 milyar 131 milyon liraya çıktı. Bireysel krediler kasım 2020’ye göre yüzde 18 artış gösterdi. Bireysel kredilerin yüzde 46’sını ihtiyaç kredileri, yüzde 30’unu konut kredileri yüzde 19’unu kredi kartları ve yüzde 5’ini taşıt kredileri oluşturdu. TBB verilerine göre tarihte ilk kez bireysel kredi ve kart borcu 1 trilyon lira eşiğini geçti.

BORÇLAR ÖDENEMİYOR, TAKİBE DÜŞÜYOR
TBB verilerine göre bireysel kredi ve kart borcunda takibe dönüşüm yüzde 2,6 seviyesine çıktı. BDDK’nın sağladığı erteleme avantajının ilk adımı eylül itibariyle kaldırıldı. Kasımda ise takibe dönüşüm oranı yüzde 2,6’ya yükseldi. Ekimde yüzde 2,4, eylülde ise yüzde 2,3 seviyesindeydi. Verilere göre ticari krediler kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37 artarak 4 trilyon 26 milyar TL’ye yükseldi. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 80 düzeyinde gerçekleşti.

NÜFUSUN YARISI BORÇLU
TBB verilerine göre kasım itibariyle 34.8 milyon kişinin bireysel kredi ve kart borcu bulunuyor. Bireysel kredi kullanan kişi sayısı takipteki krediler hariç olmak üzere son bir yılda 800 bin kişi arttı. Kasım itibariyle ilk defa ihtiyaç kredisi kullananlarda da artış gözlendi. TBB verilerine göre kasımda 197 bin kişi ilk defa kredi kartı, 134 bin kişi tüketici kredisi kullanırken konut kredisi ilk kez kullanan kişi sayısı 30 bin oldu. 120 bin kişi ise ilk kez kredili mevduat hesabı kullandı.
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