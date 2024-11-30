‘Geçinemiyoruz’ mitingi: Binlerce kişi Ankara'da

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) "Geçinemiyoruz" mitingi başladı. Emekçiler, Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) Tandoğan Meydanı'na doğru yürüdü.



Tandoğan'da saat 13.00'te başlayacak miting için yürüyüşe geçen işçişler, taleplerini taşıdıkları pankartlarla duyurmaya devam etti .



"Yoksulluk sınır üzerinde maaş", "Vergide adalet", "Ulaşım, barınma, beslenme desteği", "Ücretsiz bir öğün yemek", "Yan ödemeleri emekliliğe yansıt" ve "İktidarların çıkarları için değil! Kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar ve tüm hak sahipleri için sosyal hizmet" pankartlarını taşıyan emekçiler,Türkiye'nin dört bir yanından "Geçinemiyoruz" demek için Ankara'ya geldi.



KORTEJLER TANDOĞAN'A YÜRÜDÜ



KESK'in ''Geçinemiyoruz, Yoksulluğa Karşı Mücadelede Birleşiyoruz” sloganıyla gerçekleştireceği mitinge, KESK Şubeler Platformu’nu oluşturan 11 sendika geniş katılım gösterdi.



DİSK, TMMOB ve Türk Tabipler Birliğinin de destek vereceği mitinge, SOL Parti'nin de yer aldığı siyasi partiler de katıldı.



"HALKIMIZ YAĞMA DÜZENİNE TEPKİLİ"



Miting alanına on binlerce yurttaşın gelmesinin ardından KESK eş genel başkanları Ahmet Karagöz ve Ayfer Koçak konuşma yaptı. Eş başkanlar şu ifadeleri kullandı:



"Bugün tüm halkımız yaşanan yoksulluktan, baskılardan ve kendini kuşatan bu yağma düzeninden rahatsız ve tepkili. O halde bize düşen görev, tüm emek örgütlerine, sendikalara ve demokrasi güçlerine düşen görev, alanlarda ve işyerlerinde tepkiyi örgütlemektir. Bu düzen ve iktidarlar belli ki kendiliğinden değişmeyecek, halka sırtını dönmeye halkın sırtına binerek sermayenin yanında olmaya bunun içinde tüm anti demokratik politikaları uygulamakta ısrar edecektir.



O zaman değiştirmeye iktidardan başlayacağız. Bütün emek örgütlerini, demokrasi güçlerini, barış güçlerini, emekçileri ve halkı yoksulluğa, sefalete mahkûm eden iktidara ve kapitalist düzene karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz."



Konuşmalar, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz" ve "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganlarıyla tamamlandı.



Miting, Suavi konseriyle sona erdi.