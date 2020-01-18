Samanyolu Haber /Ekonomi / Geçinmek için satıyorlar: Ne olur pazarlık yapmayın... /18 Ocak 2020 16:46

Geçinmek için satıyorlar: Ne olur pazarlık yapmayın...

Ekonomik krizin en büyük yansımalarından işsizlik, sosyal medya mecralarında da hissedilmeye başlandı. Vatandaşlar paylaşımlarına ‘acil’ yazarak ev eşyalarını satıyor, CV’lerini yayınlayarak iş arıyor.

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e-ticaret sitelerini sollayan Twitter ve Instagram’da insanlar gelir oluşturmak için birçok şeyi satıyor. Çamaşır makinesi, buzdolabı gibi birçok ev eşyasının parasızlıktan dolayı satıldığı sosyal medya uygulamaları adeta bit pazarına dönmüş durumda.

TWİTTER VE INSTAGRAM, E-TİCARET SİTELERİNİ SOLLADI 

Millî Gazete’den Furkan Erten’in haberine göre, bir öğrenci, kirasını ödemek için çamaşır makinesini sattığını paylaşarak, “Ne olur pazarlık yapmayın” notunu düştü. E-ticaret sitelerini sollayan Twitter ve Instagram’da insanlar gelir oluşturmak için birçok şeyi satıyor.

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, “Çocuklarımın okuması için böbreğimi satıyorum” paylaşımında bulunmuştu.

TÜİK’E GÖRE 4 MİLYON KİŞİ İŞSİZ 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) en son açıkladığı 2019 yılı ekim ayına ait işsizlik rakamlarına göre, işsizlik oranı 1,8 puanlık artış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu. Tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık artış ile yüzde 15,7 olarak gerçekleşti.

Hak -İş Genel Başkanı da yaptığı açıklamada, kriz nedeniyle kredi ve kredi kartı kullanan 4 milyon kişinin haczin kıyısında olduğunu söylemişti.
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