Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Geçmiş olsun' diyerek tarih verdi: Altın sahiplerine kritik uyarı /17 Aralık 2024 18:04

'Geçmiş olsun' diyerek tarih verdi: Altın sahiplerine kritik uyarı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Fed faiz kararı öncesi altın piyasasında yaşanacak büyük depremi anlattı. Şimdiden geçmiş olsun diyerek altın sahiplerini uyaran Memiş, gram altının düşeceği tarihi açıkladı.

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Altın yatırımcıları ve uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın Çarşamba günü saat 22:00'da açıklayacağı yılın son faiz kararını heyecanla bekliyor. Ons altın 2650-2700 dolar bandında dalgalanırken, gram altın da bu hareketlenmelerden etkileniyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Fed faiz kararı öncesi altın piyasasında yaşanacak depremi açıkladı. Ons altın, kısa vadede bir geri çekilme yaşayabilir diyen Memiş, ons altının 2.580 dolara kadar düşebileceğini belirtti. Ancak Memiş, Orta Doğu'daki jeopolitik gerginlikler nedeniyle altın fiyatlarında uzun vadeli bir düşüş beklemediğini açıkladı.

O TARİHTE GRAM ALTIN DÜŞECEK

Çarşamba gününe dikkat çekerek gram altın fiyatlarında da kısa vadeli bir düşüş olabileceğini belirten Memiş, gram altın için 3.000 TL seviyesinin altına düşüşlerin yaşanabileceğini ve hatta 2.980 TL seviyesine kadar düşeceğini söyledi. Memiş, uzun vadede ise altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceği belirtti.

"ONS ALTINDA GERİ ÇEKİLME OLACAK"

Geçen haftaki beklentimiz gerçekleşti ve ons altın 2.680 dolar seviyesinde bir dirence ulaştı diyen Memiş, "Bu seviye yukarı yönlü kırılırsa, 2.720 dolar seviyesine kadar bir hareket olabilir. Ancak ben yine de aşağı yönlü bir düzeltme bekliyorum. Ons altının 2.580 dolara kadar düşmesini öngörüyorum. Geçen hafta, 'geçen ay 50 dolarlık bir karım vardı.

Bu ay daha fazla alım yapacağım' demiştim. Şimdi o 50 dolardan fazlasını elde edeceğiz. Hatta 100 dolara yakın bir alım yapmayı bekliyorum. Yani geçen ay aldığımız karın üzerine biraz daha ekleme yapacağız. Ons altının çarşamba günü kadar yükseldiğini görmemiz olası. Ancak sonrasında bir geri çekilme yaşanabilir" dedi.

Kapalıçarşı'da 17 Aralık 2024 tarihinde çeyrek altın ve gram altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.981 TL

Satış: 2.982 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.831 TL

Satış: 4.945 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 9.723 TL

Satış: 9.890 TL

CUMHRURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 19.355 TL

Satış: 19.705 TL

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.649 Dolar

Satış: 2.650 Dolar

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.737 TL

Satış: 2.885 TL
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