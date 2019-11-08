Samanyolu Haber /Gündem / Gel, şu kararmış dünyamızı da aydınlat! /08 Kasım 2019 13:26

Gel, şu kararmış dünyamızı da aydınlat!

Mevlit Kandili münasebetiyle Fethullah Gülen Hocaefendi'nin 7 Nisan 2016'da yaptığı Herkulnağme sohbetini yayınlıyoruz

Gel, şu kararmış dünyamızı da aydınlat!

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin 7 Nisan 2016'da yaptığı sohbette şu konulara değiniyor: 


506. Nağme - 7 Nisan 2016

Asırlar boyunca nice kapkaranlık devirler sürpriz bir şafakla aydınlanmıştır.

Zulmetler hiçbir zaman sürekli olmamıştır; bazen ışık inkıtaları yaşanmıştır ama onda da kalıcı bir kesinti vuku bulmamıştır. Bir yerde güneş batmışsa başka bir yerde doğmuş; diğer yerde batmışsa bir başka yerde doğmuş ve izafi tecellileriyle başlarımızı hep okşamıştır. Asırlar boyunca nice kapkaranlık devirler sürpriz bir şafakla aydınlanmıştır.

Hangi çağ olursa olsun, sıkışmalar, genişliğe çıkmanın adeta sırlı anahtarları gibidir; açılmayan kapılar o esnada açılır. Her sıkıntı ve tazyik bir inşiraha gebedir. Hadis diye rivayet edilen fakat İmam Sühreverdî’ye ait olduğu söylenen, “Sıkıştırdığın kadar sıkıştır, sıkışmanın son noktası açılma demektir.” sözü de bunu ifade eder.

Evet, “Karar kararabildiğin kadar zira kararmanın son noktası fecrin başlangıç noktasıdır.” Gecenin en karanlık noktası fecr-i kâzibe tekâbül eder. Fecr-i kâzibin kendisi yalancı bir fecirdir ama o, fecr-i sâdıkın en doğru şahidi ve en inandırıcı referansıdır.
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