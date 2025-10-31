Geldi gitti: Hala Türkiye'de mütevazılığı tartışılıyor

DW Türkçe’nin X hesabında paylaştığı kısa bir video, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Türkiye ziyaretini gölgede bırakacak derecede tartışma konusu oldu. Merz’in gelişinde aracının bagajını kendi açtığını, eşiyle birlikte valizini indirdiğini ve dosyalarını elinde taşıdığını gösteriyor.













Friedrich Merz’in Türkiye ziyareti, ekonomi, ticaret, göç politikaları ve Avrupa-Türkiye ilişkileri açısından önemli başlıklar taşıyordu. Ancak ziyaretin ardından kamuoyunun ilgisi bu içeriklere değil, birkaç saniyelik görüntülere yöneldi.









Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in birkaç saatlik Türkiye ziyareti çoktan sona erdi. Ancak arkasında, Türkiye’nin siyasal kutuplaşmasını bir kez daha görünür kılan bir tartışma bıraktı: Bir taraf için “sade ve çalışkan bir lider” imajı, diğer taraf için “soykırım destekçisi bir siyasetçinin PR gösterisi.”Sade bir an gibi görünen bu görüntü, Türkiye’de gündemin merkezine oturdu.Bazı kullanıcılar, “protokolsüz, halktan biri” diyerek Merz’in tavrını örnek gösterdi. “Bir liderin halkın önünde sade davranması normaldir, haber değeri de buradan gelir” diyen yorumlar da dikkat çekti.Ancak bir diğer kesim, bu sahnenin özellikle servis edildiğini ve “mütevazı lider” algısı oluşturmak için planlı bir medya stratejisinin parçası olduğunu savundu. Sosyal medyada DW Türkçe’nin videosunu öven ve eleştiren binlerce paylaşım yapıldı.Tartışmanın odağında DW Türkçe de var. Bazı kullanıcılar, Alman kamu yayın kuruluşunun Türk siyasetine dair haberlerinde sık sık “Batı merkezli” bir dil kullandığını öne sürerek, “valiz taşımanın haberleştirilmesi”ni bir tür PR olarak değerlendirdi.Bazı gazeteciler ise bu eleştirileri abartılı buldu. “Bir görüntüyü paylaşmak propaganda değildir. Asıl sorun, Türkiye’de sade davranışın bile şaşırtıcı görülmesidir” yorumları da yapıldı.Friedrich Merz’in imajına dair tartışmalar, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü operasyonlara verdiği destekle birleşince daha da sertleşti. Merz’in “İsrail’in kendini savunma hakkı sınırsızdır” açıklamasını hatırlatan kullanıcılar, “soykırımı destekleyen bir siyasetçi mütevazı olamaz” diyerek, DW’nin haberine tepki gösterdi.Bazı yorumlarda, “Bir valiz taşıyıp PR yapan siyasetçi, binlerce çocuğun ölümüne sessiz kalıyor. Gerçek mütevazılık, insani duruştur” ifadeleri öne çıktı.Sosyal medyada Merz’in görüntüsüyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde kullandığı uzun araç konvoyları da yeniden gündeme geldi. Kimi kullanıcılar, “Bizimkiler yüz araçla gezerken Alman başbakanı bavulunu taşıyor” diyerek iki lider arasındaki farkı vurguladı.Tartışmaya katılanlar arasından bazı yorumlar şöyle…Akif Beki (Gazeteci-yazar): “Şansölye’nin çantasını, valizini kendi taşıması Almanların dikkatini bizimki kadar çekiyor mu?”Yunus Emre Ördölen (Serbestiyet yazarı): “ben eline bakınca taşıdığı valizi değil, Gazzeli çocukların kanlarını görüyoruz. İşe bisikletle giden, sakin konuşan, kurabiye pişiren, valiz taşıyan ama Filistin’i ağzına almayan tek bir Batılı siyasetçiye tahammülüm yok. tahammülü olan da ev cinidir.”Merve Şebnem Oruç (İktidar destekçisi yazar): “Friedrich Merz düzenli olarak her seyahatinde eşyalarını kendisi mi taşıyormuş? Bayağı bir aradım taradım, böyle bir rutine rastlamadım. Türkiye seyahatine özel olarak gerçekleştirilen bu çalışmayı ve DW Türkçe servisinin yaptığı özel servisi çok beğendik!”Bülent Kılıç (Foto-mauhbir, gazeteci): “Alman başbakanına Türkiye cumhuriyetini alenen aşağılamaktan ve gizli sübliminal mesaj vermekten acil soruşturma açılmalı, ne demek yani bavulunu taşımak falan akıl alır gibi değil.”