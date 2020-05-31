Samanyolu Haber /Politika / Geldiğiniz gibi gitmeyi bileceksiniz /31 Mayıs 2020 17:22

Geldiğiniz gibi gitmeyi bileceksiniz

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık "kefen bezi" ifadesini kullanmasına Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, "Geldiğiniz gibi gitmeyi bileceksiniz." diyerek cevap verdi.

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Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ima ederek, "Bir siyasetçi neden kefen bezi ile siyaset yapsın ve yaptığını söylesin?" sorusunu yöneltti. 

Bursalı bugün yayımlanan makalesinde, "Orayı babalarınızın tapulu malı olarak görmezsiniz. İktidar olma, size hak hukuk ve adaleti yok sayma özgürlüğü vermez. Geldiğiniz gibi gitmeyi de bileceksiniz." ifadelerini kullandı.

"BU SÖYLEMİN ONAYLANACAK BİR TARAFI YOK"

Erdoğan'ın 27 Mayıs’a dolaylı ve doğrudan sık sık gönderme de yaparak “kefen beziyle” siyaset yaptığını belirten Bursalı, "Bu söylemin de onaylanacak hiçbir yanı yok." dedi. 

Bursalı şunları kaydetti: "Millet tarafından seçildiniz, sistemin ve sizin oraya seçilmenizi sağlayan düzenin ana belirleyicileri olan anayasa, yasa, hukuk ve adalet çerçevesi içinde görevinizi yaparsınız ve bu düzene uygun davranarak seçimlerde mesela seçilmemeyi kabul eder ve gidersiniz."

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