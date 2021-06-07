Samanyolu Haber /Dünya / Gelecek ay uzaya gidiyor /07 Haziran 2021 15:15

Gelecek ay uzaya gidiyor

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve kardeşi Mark Bezos, açık artırmanın kazananıyla birlikte gelecek ay New Shephard'ın ilk insanlı uçuşuyla uzaya gidecek.

SHABER3.COM

Blue Origin'den yapılan açıklamada Bezos kardeşlerin açık artırmanın kazananıyla New Shephard'da olacağı belirtildi. 

Uçuşta bir yer için yapılan açık artırmada şu ana kadar en yüksek teklif 2.8 milyon dolara ulaştı. Açık artırmaya 143 ülkeden 6 bin kişi katıldı. Kazanan 12 Haziran'da açıklanacak.

Texas eyaletindeki El Paso'nun 100 mil kadar uzağındaki Van Horn'daki komuta merkezinden fırlatılacak New Shephard'ın uçuş yaklaşık 30 dakika sürecek. New Shephard, uzayın sınırına ulaştıktan sonra 3 dakika kadar süzülecek ve daha sonra kapsül dünyaya inecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gelecek ay uzaya gidiyor Sonraki Haber >>

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Sözün bittiği yer...

Sözün bittiği yer...

Bişkek’teki Türk Büyükelçiliği’nin önünde basın açıklaması

Bişkek’teki Türk Büyükelçiliği’nin önünde basın açıklaması

Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına Süleyman Soylu yollamış

Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına Süleyman Soylu yollamış

Orhan İnandı Kırgızistan'da Türkiye Büyükelçilği'nde tutuluyor

Orhan İnandı Kırgızistan'da Türkiye Büyükelçilği'nde tutuluyor

Sedat Peker'den Perinçek ve Binali Yıldırım'a

Sedat Peker'den Perinçek ve Binali Yıldırım'a

Sedat Peker, yeni videosunu yayımladı

Sedat Peker, yeni videosunu yayımladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:11:55