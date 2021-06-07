Gelecek ay uzaya gidiyor

Blue Origin'den yapılan açıklamada Bezos kardeşlerin açık artırmanın kazananıyla New Shephard'da olacağı belirtildi.







Uçuşta bir yer için yapılan açık artırmada şu ana kadar en yüksek teklif 2.8 milyon dolara ulaştı. Açık artırmaya 143 ülkeden 6 bin kişi katıldı. Kazanan 12 Haziran'da açıklanacak.





Texas eyaletindeki El Paso'nun 100 mil kadar uzağındaki Van Horn'daki komuta merkezinden fırlatılacak New Shephard'ın uçuş yaklaşık 30 dakika sürecek. New Shephard, uzayın sınırına ulaştıktan sonra 3 dakika kadar süzülecek ve daha sonra kapsül dünyaya inecek.