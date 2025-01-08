Samanyolu Haber /Politika / Gelecek, DEVA ve SAADET uzlaştı, Meclis’e yeni grup geliyor /08 Ocak 2025 18:33

Gelecek, DEVA ve SAADET uzlaştı, Meclis’e yeni grup geliyor

Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi, çatı partide birleşme konusunda anlaştı. Kuruluş dilekçesinin cuma günü İçişleri Bakanlığına verilmesi planlanıyor.

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Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre Meclis’te güçlü bir grup kurmayı hedefleyen Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi’nin ortak grup kurmak için yürüttüğü çalışmalarda sona gelindi. Üç parti çatı partide birleşme konusunda anlaştı. Partinin kuruluşu için cuma günü İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapılması bekleniyor.

YARIN SON TOPLANTI YAPILACAK

Meclis’te güçlü bir grup olması için adım atan 3 partinin genel başkanları Ali Babacan, Mahmut Arıkan ve Ahmet Davutoğlu yarın bir araya gelerek, partinin ismi, logosu ve kurucularını netleştirecek. Partinin programı ve tüzüğü ise hazır.

YENİ YOL İSMİ ÖN PLANDA

Partinin ismi için  farklı seçenekler masada. Yeni Yol ve Türkiye İçin Birlik isimleri öne çıkan isimler arasında.

ÜÇ GENEL BAŞKAN DIŞINDA BİR İSİM GENEL BAŞKAN OLACAK

Üç parti, kurumsal kimliklerini korumaya devam edecek ve mevcut genel başkanlar partilerinin başında kalacak. Yeni partinin genel başkanı üç genel başkandan biri olmayacak, dışarıdan bir isme genel başkanlık görevi verilecek. Milletvekilleri de kurulacak yeni grupta görev yapacak.

GRUPTA 30 MİLLETVEKİLİ OLACAK

Çatı parti konusunda uzlaşma sağlanırken partilerden art arda istifalar geldi. Gelecek Parti’den Nedim Yamalı’nın istifasıyla DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen ve Ertuğrul Kaya Saadet Partisi’ne geçerek grubun yeniden oluşması sağlanmıştı. DEVA Partisi’nden de Mustafa Yeneroğlu, Burak Dalgın ve Aliye Kavaf istifa etti.

Yeni grubun Meclis’te 30 milletvekili olması bekleniyor.
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