Samanyolu Haber /Gündem / Gelecek Partili Cuma İçten ve ailesi Koronavirüs'e yakalandı /06 Nisan 2020 23:21

Gelecek Partili Cuma İçten ve ailesi Koronavirüs'e yakalandı

Gelecek Partisili Cuma İçten, kendisinin, eşinin ve kızının Koronavirüs'e yakalandığını açıkladı.

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Eski AKP Diyarbakır Milletvekili ve Gelecek Partisi Gençlik ve Spor Politika Kurulu İzleme Kurulu Başkanı Cuma İçten, kendisinin ve ailesinin Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyuruldu. 

İçten, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli gönül dostları, bugün yapılan kontrollerde benim, eşimin ve kızımın koronavirüs testleri pozitif çıkmıştır. Tedaviye başladık, sevenlerimizin telefon ve mesajlarına yetişemediğim için özür, her birinize tek tek teşekkürler, dualarınız ile bu süreci atlacağız" diye yazdı. 

Gelecek Partisi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da konuya ilişkin, "Gençlik ve Spor Politika İzleme Kurulu Başkanımız Sayın Cuma İçten'in ve ailesinin COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Tedavisine başlanılan Cuma İçten'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu vesileyle tüm hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. 

İçten'in kayınpederi, iki gün önce Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. 
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