Samanyolu Haber /Gündem / Gelecek Partili isim gözaltına alındı /26 Temmuz 2020 17:09

Gelecek Partili isim gözaltına alındı

Davutoğlu'na yakın isimlerden Taha Ün, Gelecek Partisi'nin genel merkez açılışı için gittiği Ankara'da gözaltına alındı. Taha Ün'ün Emine Erdoğan'ın özel kalemiyle evlendiği düğünde nikah şahitliğini Tayyip Erdoğan yapmıştı.

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 Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ya yakınlığıyla bilinen Taha Ün gözaltına alındı.Taha Ün sosyal medya hesabından “Genel merkez açılışımız için geldiğim Ankara’da kaldığım otelde şu an gözaltına alınıyorum bilginize” mesajını paylaştı.Taha Ün, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve eşi Süheyb Öğüt’ün şikayeti üzerine ifade vermişti. 

Taha Ün’ün “Pelikan örgütü” şeklindeki sosyal medya paylaşımları suçlama konusu yapılmıştı.Erdoğan'ın özel kalem müdürü Sema Silkin ile dünya evine giren Taha Ün'ün Beylerbeyi Sarayı'nda, Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın kıydığı nikahına şahit olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katılmıştı. Diğer şahitler ise Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) Başkanı Bülent Yıldırım olmuştu. 
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