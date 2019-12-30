Samanyolu Haber /Gündem / Gelecek Partili ismin damadı görevinden alındı /30 Aralık 2019 17:17

Gelecek Partili ismin damadı görevinden alındı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün’ün damadı Enes Olgun, Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) görevinden alındı.

SHABER3.COM

Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) basın halkla ilişkiler müşaviri olarak görev yapan Enes Olgun, kayın pederi Feramuz Üstün'ün Gelecek Partisi’nde genel başkan yardımcılığı görevine getirildikten sonra üst yönetim tarafından kızağa çekildi.

Gelecek Partisi'nin medyadaki yayın organı durumundaki medyanotu.com sitesinde yer alan haberde, TÜİK içerisinden alınan bilgilere göre Enes Olgun’a “Kayınpederin başka partide siyaset yapıyorsa sana memurluk yaptıramayız.” denildiği öğrenildi. 

ALBAYRAK'A EN YAKIN İSİM TÜİK BAŞKANI OLMUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sağ kolu olarak bilinen Yinal Yağan'ın başında bulunduğu TÜİK’te yaşanan bu gelişme manidar karşılandı.

Bir süredir ücretsiz izin hakkını kullandığı belirtilen Enes Olgun ise siteye herhangi bir açıklama yapmak istemediğini ifade etti.
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