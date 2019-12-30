Gelecek Partili ismin damadı görevinden alındı

Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) basın halkla ilişkiler müşaviri olarak görev yapan Enes Olgun, kayın pederi Feramuz Üstün'ün Gelecek Partisi’nde genel başkan yardımcılığı görevine getirildikten sonra üst yönetim tarafından kızağa çekildi.







Gelecek Partisi'nin medyadaki yayın organı durumundaki medyanotu.com sitesinde yer alan haberde, TÜİK içerisinden alınan bilgilere göre Enes Olgun’a “Kayınpederin başka partide siyaset yapıyorsa sana memurluk yaptıramayız.” denildiği öğrenildi.





ALBAYRAK'A EN YAKIN İSİM TÜİK BAŞKANI OLMUŞTU





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sağ kolu olarak bilinen Yinal Yağan'ın başında bulunduğu TÜİK’te yaşanan bu gelişme manidar karşılandı.





Bir süredir ücretsiz izin hakkını kullandığı belirtilen Enes Olgun ise siteye herhangi bir açıklama yapmak istemediğini ifade etti.