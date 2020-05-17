Gelecek Partisi: Baskın seçim planlıyorlardı ancak evdeki hesap çarşıya uymadı

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü yazısında Ahmet Davutoğlu’nun partisi Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Özdağ ile görüşmesini aktardı.





Özdağ, erken seçim iddialarına ilişkin şunları söyledi:





“Baskın seçim bekliyordum… İttifak ‘Koronavirüs başarımızı oya tahvil edelim’ diye baskın seçim düşündü ki bizi ve DEVA partisini seçim dışı bırakırız’ diye planladılar. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı…”





Özdağ, neden baskın seçimin olmayacağını ise şöyle açıkladı:





“Baskın olmayacak ama erken seçim olacak, bekliyoruz. Bunlar Türkiye’yi yönetemiyorlar, Her geçen gün oy kaybediyorlar ve Gelecek Partisi’ne halkın teveccühünü görüyorlar. Eğer 2023’e kalırsa görüyorlar ki AKP’nin oyları barajın altına yani yüzde 10’un altına düşecek.”





Özdağ, erken seçim olması durumunda ise AKP’li vekillerden partilerine geçecek isimler olacağını da söyledi.





Özdağ, “Erken seçim yaparlarsa AKP’den de başka partilerden de görüştüğümüz ve partimize katılacak milletvekili arkadaşlarımız var” dedi.





Selçuk Özdağ, CHP’den vekil desteğine ilişkin de “Sayın Kılıçdaroğlu’nun ve CHP’nin desteğine teşekkür ederiz ama ihtiyaç olacağını düşünmüyoruz. Çünkü A – B ve C planlarımız var. Bizimle çoğunluğu AKP’li olmak üzere milletvekili arkadaşlarımız var” ifadelerini kullandı.





Gelecek Partisi ve Ali Babacan’ın kurucusu olduğu DEVA Partisi’nin seçime girmemesi için Bahçeli’nin yasa değişikliği önerisine ilişkin de Özdağ, şu değerlendirmeyi yaptı:





“TBMM’de millet yararına genel düzenleme yapılır. Gördüğümüz bizleri seçime sokmamak için yasa öneriliyor. MHP ve AKP her ne yaparlarsa yapsınlar; Şah derlerse Mat ederiz… Tavsiyem milletin sorunları ile ilgilenip çözüm bulsunlar. Demokrasinin kurallarını çiğnemesinler…”