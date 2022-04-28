Gelecek Partisi de seçime kendi adı ve logosuyla girecek: 'İlk biz açıkladık'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan geçen gün, partisinin seçime kendi adıyla ve logosu ile gireceğini duyurdu. DEVA lideri, partisinin haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu kararımızın herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep olmamasını arzu ederim, altılı masada verdiğimiz bütün sözlerin arkasındayız" dedi.







Gelecek Partisi Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten'den de dikkat çeken bir çıkış geldi. İçten sosyal medya hesabı Twitter'dan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun seçime yönelik sözlerinin yer aldığı bir videoyu paylaşarak seçimlere parti olarak gireceklerini açıklayan ilk partinin kendi partileri olduğunu söyledi.





İçten'in "Gelecek Partisi aylar öncesinde ilk seçimlere tek başına parti logosu ile gireceğini açıklayan ilk partidir" notuyla paylaştığı videoda, Davutoğlu, "Şu çınar yaprağı Türk siyasetinde kalıcı olacaktır ve kendi çınar yaprağı logomuzla seçime gireriz. Gelecek Partisi ilk seçimine kendi kimliğiyle girer" ifadelerini kullanıyor.