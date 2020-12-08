Gelecek Partisi Genel Başkan yardımcısı Üstün’ün evi kurşunlandı

Eski AKP Sakarya Milletvekili, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Tekeler Mahallesi’ndeki evi kurşunlandı. Meydana gelen silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmaz iken saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı.





SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI





Gelecek Partisi Genel Başkan yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Tekeler Mahallesindeki evinin önüne gelen S.A. isimli şahıs elindeki pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Polis, saldırganı kısa sürede gözaltına aldı. Emniyete götürülen S.A.’nın çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilirken, daha önce de intihar girişimin de bulunduğu ortaya çıktı.





İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİNE SEVKEDİLMİŞTİ





AKP’nin 2019 yılında ihraç istemiyle disipline sevk etmesinden sonra Ahmet Davutoğlu ile birlikte Ayhan Sefer Üstün’de partisinden istifa etmişti.