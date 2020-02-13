Samanyolu Haber /Politika / Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan TÜİK eleştirisi: /13 Şubat 2020 23:22

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan TÜİK eleştirisi:

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "TÜİK rakamlarıyla oynayarak ekonominin çok iyi gittiğini iddia ediyorlar. Tapuların neredeyse fermanla el değiştirdiği bir dönemde, güvenin olmadığı bir Türkiye'de ekonomi düzelmez" dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "TÜİK rakamlarıyla oynayarak ekonominin çok iyi gittiğini iddia ediyorlar. Tapuların neredeyse fermanla el değiştirdiği bir dönemde, güvenin olmadığı bir Türkiye'de ekonomi düzelmez" dedi.

Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesaplarından yayınladığı 'Davutoğlu ile Samimi Cesur Gelecek' programında açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, başbakanlığı döneminde hiçbir gazeteciye baskıda bulunmadığını söylerken "Aranarak baskı altına alındığını iddia edebilecek tek bir gazeteci varsa çıkıp söylesin" dedi.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Başbakanlık dönemimde basına hiçbir müdahalede bulunmadım. Benim veya arkadaşlarım tarafından aranarak baskı altına alındığını iddia edebilecek tek bir gazeteci varsa çıkıp söylesin.

"Türkiye, on yıldır süren Suriye iç savaşında sicili en temiz ülkedir. Suriye'de çok sayıda insan Türkiye'ye güvenerek İdlib'e geldi.

"Türkiye, Suriye mevzusunda soğukkanlı olmalıdır. Diplomaside dikkatli konuşmak gerekiyor.

"Bir adaletsizliğe yol açılmışsa, bu adaletsizliğin maliyeti ekonomik maliyetten daha ağırdır. Devlet halkına bir söz verdiğinde bunu tutmalıdır. EYT adaletsizliğine çözüm bulunmalıdır.

"EYT mağdurları taleplerinde haklıdır. EYT konusu partimizin gündemindedir. Yakın zamanda bununla ilgili bir raporu kamuoyuna açıklayacağız.

"TÜİK rakamlarıyla oynayarak ekonominin çok iyi gittiğini iddia ediyorlar. Tapuların neredeyse fermanla el değiştirdiği bir dönemde, güvenin olmadığı bir Türkiye'de ekonomi düzelmez."
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