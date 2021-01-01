Samanyolu Haber /Gündem / Gelecek Partisi İl Başkanı tutuklandı /01 Ocak 2021 23:04

Gelecek Partisi İl Başkanı tutuklandı

Gelecek Partisi Adana İl Başkanı Kenan Akkaya'nın yağma suçlamasıyla tutuklandığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Gelecek Partisi Adana İl Başkanı Kenan Akkaya, iki kardeşiyle birlikte “yağma” suçundan tutuklandı.

Gelecek Partisi Adana İl Başkanı Kenan Akkaya ile kardeşleri, alacaklı oldukları kişinin aracını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı.

ALACAK-VERECEK KONUSUNDA TARTIŞMA ÇIKTI

İddiaya göre Gelecek Partisi Adana İl Başkanı Kenan Akkaya, kardeşleri Ertuğrul Akkaya ve Erkan Akkaya’yı da yanına alıp dere temizliğinden 126 bin lira alacaklı olduğunu iddia ettiği Mustafa E’nin iş yerine gitti. Parayı isteyen Kenan Akkaya’ya, Mustafa E. borcunun 28 bin lira olduğunu, daha fazla para vermeyeceğini söyledi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa E.’yi tehdit eden Akkaya, iş yerinde bulunan bilgisayara zarar verdi. Daha sonra ise Mustafa E.’nin cep telefonundan kendi hesabına 10 bin lira gönderdi.

3 KARDEŞ YAĞMA SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Akkaya ve kardeşleri, Mustafa E.’nin otomobilini de alıp, olay yerinden ayrıldı. Mustafa E.’nin şikayeti çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kenan Akkaya ile kardeşlerini gasp ettikleri araçla Bakımyurdu Caddesi’nde yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kenan Akkaya ile kardeşleri Ertuğrul Akkaya ve Erkan Akkaya, mahkemece birden fazla kişiyle yağma suçundan tutuklandı.
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