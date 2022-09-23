Gelecek Partisi ile Demirtaş arasında 'dilekçe' savaşı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun şikayetlerini işaret ederek “Daha ne kadar cezalandırılmamı istiyorsunuz, içiniz soğumadı mı halen?” diye soran Selahattin Demirtaş'a Gelecek Partisi cephesinden cevap geldi.





Söz konusu şikayetlerin geri çekildiği ifade edilirken, Demirtaş’ın avukatlarının ise paylaştıkları dilekçelerle bunun doğru olmadığını söylediği aktarıldı.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Gelecek Partisi, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’na “Daha ne kadar cezalandırılmamı istiyorsunuz, içiniz soğumadı mı halen?” diyen eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a verdiği yanıtta, Davutoğlu’nın tüm şikayetlerinden vazgeçtiğini savundu. Ama Demirtaş’ın avukatları paylaştıkları dilekçelerle bunun doğru olmadığını söyledi. Gelecek Partisi, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’na “Daha ne kadar cezalandırılmamı istiyorsunuz, içiniz soğumadı mı halen?” diyen eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a verdiği yanıtta, Davutoğlu’nın tüm şikayetlerinden vazgeçtiğini savundu. Ama Demirtaş’ın avukatları paylaştıkları dilekçelerle bunun doğru olmadığını söyledi.

Demirtaş, Davutoğlu’na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında çok sayıda ceza aldığını hatırlatarak Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’na “Daha ne kadar cezalandırılmamı istiyorsunuz, içiniz soğumadı mı halen?” diyerek sitem etmişti.Gelecek Partisi’nden konuya ilişkin paylaşılan açıklamada Davutoğlu’nun şahsi tüm davlarından vazgeçtiği ve Demirtaş’a davanın da resen açıldığını savundu.Ama Demirtaş’ın avukatları Davutoğlu adına dilekçe veren avukatın belgesini paylaşarak, Gelecek Partisi’nin açıklamasının doğu olmadığını söyledi.