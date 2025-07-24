Samanyolu Haber /Politika / Gelecek Partisi istifa eden vekillerin 'AKP ve Erdoğan' arşivini açtı /24 Temmuz 2025 11:37

Gelecek Partisi istifa eden vekillerin 'AKP ve Erdoğan' arşivini açtı

Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesabından partiden istifa eden milletvekillerinin AKP'ye yönelik yaptığı eleştiriler paylaşıldı. Paylaşıma, "Şimdi AK Parti düşünsün" notu düşüldü.

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Gelecek Partisi istifa eden vekillerin arşivini açtı: 'Şimdi AK Parti düşünsün'

CHP listelerinden TBMM'ye giren Gelecek Partisi'nin 10 milletvekilinden 6'sı istifa etti.

Serap Yazıcı Özbudun, Mustafa Nedim Yamalı ve Hasan Ekici, AKP'ye transfer oldu.


Son olarak Selim Temurci, İsa Mesih Şahin ve Doğan Demir'in de istifasının ardından, bu kişilerin de yine AKP'ye geçme olasılığı kamuoyunda gündem oldu.



ARŞİV AÇILDI

Gelişmeler sürerken Gelecek Partisi'nden dikkat çeken bir hamle geldi.

Partinin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, istifa eden vekillerin daha önce AKP'ye karşı sarf ettiği sözler yer aldı.

Videoda ayrıca şu ifadeler kaydedildi:

"Evet söylediğiniz gibi bizden daha önce ayrılan üç milletvekili AK Parti'ye gittiler mi? Doğru gittiler. Şu an gündemde olan ve yine bizden ayrılan milletvekilleri AK Parti'ye gidebilirler mi? Evet gidebilirler. Yani kamuoyu şu anda siz de soruyorsunuz. Şu an böyle tartışıyor. Gitme ihtimalleri var mı? Görünürde var gibi. Ama şunu söyleyeyim. Bu çelişkiler yumağı güruh artık bizden çıktı. Bu saatten sonra önce onları alanlar ve daha sonra alacak olanlar düşünsün"
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