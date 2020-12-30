Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı'na silahlı saldırı!

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in arabası seyir hâlindeyken kurşunlandı. Arabanın sol kısmında çok sayıda mermi izine rastlandığı ve sağ arka lastiğin patladığı belirtildi.
İşçilik İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Daha önce defalarca tehdit edildiği öğrenilen Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in aracına hareket halinde iken aracına ateş açıldığı belirtildi.
İşçilik Emniyet'te ifade verdi. Polis saldırgan veya saldırganların kimliğini belirlemeye çalışıyor.