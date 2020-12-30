Samanyolu Haber /Gündem / Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı'na silahlı saldırı! /30 Aralık 2020 10:32

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı'na silahlı saldırı!

Dün İyi Parti'nin Manisa Akhisar ilçe başkanının arabası kurşunlanmıştı. Bugün de Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüney İşçilik'in arabasına seyir hâlindeyken silahlı saldırı düzenlendi.

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Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in arabası seyir hâlindeyken kurşunlandı. Arabanın sol kısmında çok sayıda mermi izine rastlandığı ve sağ arka lastiğin patladığı belirtildi. 

İşçilik İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtuldu. 

Daha önce defalarca tehdit edildiği öğrenilen Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in aracına hareket halinde iken aracına ateş açıldığı belirtildi. 

İşçilik Emniyet'te ifade verdi. Polis saldırgan veya saldırganların kimliğini belirlemeye çalışıyor.
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