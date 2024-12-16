Gelecek Partisi lideri Davutoğlu AKP'ye dönüş sinyali verdi

Davutoğlu, ruh bakımından ‘AKP’den hiç kopmadığını’ söylediği açıklamasında, "Geçmişe dönük olarak herhangi bir hesabın peşinde değilim. Herkese el uzatıyorum, muhalefetiyle, iktidarıyla. Kim bizimle görüşmek isterse kapımız açık. Kitlelerse o kitlelerin parçasıyım, kimse kusura bakmasın. Onların içinden geldim" ifadelerini kullandı.





Davutoğlu’nun açıklamaları dikkat çekerken, eski AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Mücahit Birinci de çarpıcı bir çağrıya imza atarak, Davutoğlu ve AKP’den ayrılan isimlerin yeniden partide siyaset yapılabilmesinin önünün açılması gerektiğini söyledi.



Birinci paylaşımında, "Daha önce de ifade ettim. Eleştirileceğimi bile bile yineliyorum. Bu ayrılık yapaydır. AK Parti kurullarının kararlarına disiplinle ram olarak, bu kardeşlerimizin, AK Parti çatısında siyaset yapabilmelerinin önü açılmalıdır. Milletvekilleri dahil..."



Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, son dönemde Suriye’de yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Konya’da basın mensuplarıyla bir araya gelen Davutoğlu, eski partisi AKP ile ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.