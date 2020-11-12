Gelecek Partisi’nde Kürtçe krizi

Gelecek Partisi’nin Kürtçe Twitter hesabının yöneticisi ve Kayapınar ilçesi Parti İçi Eğitim Başkanı Abdullah Anuk, partisinin Kürtçe’ye yönelik politikalarına tepki gösterdi. Anuk, Kürtçe Twitter hesabını kapatacağını bildirdi.





Parti yöneticilerinin Kürtçe’ye olan yaklaşımlarında herhangi bir destek alamadığını ve tüm girişimlerine rağmen önemsenmediğini ifade eden Anuk, konuyu Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na dahi aktardığını da belirtti. Buna rağmen görmezden gelindiğini aktaran Anuk, hesabı kapatacağını duyurdu.









Anuk’un, paylaşımının tamamı şu şekilde:





“Öncelikle merhabalar benim adım Abdullah Anuk Gelecek Partisi Diyarbakır Kayapınar ilçe parti içi eğitim başkanlığı görevindeydim. Bu hesabı ben şahsım olarak açtım. Gelecek Partisi’nden Kürtçe adına umutlu olarak açtım ama ne yazık ki hiçbir yönetici ve yönetim kurulundan Kürtçe adına bir destek görmedik. Sayın Ahmet Davutoğlu’nun Diyarbakır İl Kongresi için Diyarbakır’a ziyaretlerinde durumu kendisine bildirdim. O da yanındaki arkadaşlara ilgilenin dedi. Ne o ne de diğer arkadaşlar bu konuyla ilgilenmedi. Mayıs 2020 yılından tarihinden beridir parti ilçe görevlisi olarak açtığım bu Kürtçe hesap ile ilgili manevi olarak hiçbir destek görmedim. 7 aydır parti yönetiminden kendi adıma değil yalnızca Kürtçe adına destek bekliyordum ama kimse destek vermedi. İlk olarak ben ve Deva Partisi Kürtçe hesabı açtık. Ben hiçbir destek yöneticilerden görmezken Deva Partisi’nin Kürtçe hesabı profesyonel hesap olarak destek görülüp Kürtçe videolar yapmaya başladı ve ardından Saadet Partisi de Kürtçe bir hesap açıp profesyonel bir şekilde Kürtçe video ve tweetler atmaya başladı.





‘GELECEK PARTİSİ’NDE KÜRTÇENİN GELECEĞİNİN OLMADIĞINI GÖRDÜM’





Özellikle de bugün belirlenen yönetim kadrosunun hepsinin AKP’den ayrılmış olması ve yönetimde Kürtlere yer verilmemesi ile Gelecek Partisi’nde Kürtçenin geleceğinin olmadığının ve Gelecek Partisi kadrolarının Kürtçeye hiçbir şekilde ilgi ve destek duymadıklarının farkına vardım. Bugün itibari ile partideki görevimden ayrılıyorum ve şahsım olarak açtığım bu Kürtçe hesabı da kapatıyorum. Kürtçeye değer ve destek verilmeyen hiçbir siyasi partinin içinde bulunmak istemediğimi de belirtmek isterim.”