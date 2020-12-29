Samanyolu Haber /Gündem / Gelecek Partisi’nde toplu istifa /29 Aralık 2020 01:21

Gelecek Partisi’nde toplu istifa

Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanı Ender Serbes, il teşkilatı olarak partiden istifa ettiklerini açıkladı. Serbes, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’nu adil olmamakla suçladı.

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Gelecek Partisi Sakarya il teşkilatı topluca istifa etti. Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanı Ender Serbes ve yönetim kurulu üyeleri yaptıkları yazılı açıklamayla Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’nu taraf olmakla suçladı.

Serbes, "Sayın Genel Başkan Ahmet Davutoğlu istediği kadar hukukun üstünlüğüne, adam kayırmacılığı yapılmayacağından, ileri demokrasiden dem vursun. İştir kişinin ayinesi, lafa bakılmaz. Şunu gördük ki haksızlığı kendisine yakın olanlar yaptığında adil değil, taraf olmaktadır. Türkiye’de zaten adam kayıran, adaleti hiçe sayan, halkı yanıltan partiler var. Bunlardan bir tane daha sıfırdan inşa etmenin vatana, millete zaman ve enerji kaybettirmenin bir anlamı olmadığına inandığımızdan Sakarya teşkilatı olarak bizler görevlerimizden ve partiden istifa ediyoruz” diye açıklamada bulundu. 
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