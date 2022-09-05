Samanyolu Haber /Gündem / Gelecek Partisi’nde toplu istifa /05 Eylül 2022 16:38

Gelecek Partisi’nde toplu istifa

Denizli’nin Çivril ilçesinde, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Servet Akosman ve yönetim kurulu üyeleri partilerinden istifa ederek Büyük Birlik Partisi’ne katıldı.

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Denizli’nin Çivril ilçesinde Gelecek Partisi İlçe Başkanı Servet Akosman ve 16 yönetim kurulu üyesi partisinden istifa ederek Büyük Birlik Partisi (BBP)’ye katıldı.

Çivril’de toplamda 60 yeni üye için rozet takma töreni düzenlenirken, yeni üyelere parti rozetlerini BBP İl Başkanı İsmail Karateke, taktı.

"ÜYE KATILIMLARI DEVAM ETMEKTEDİR"
Kale ilçesinden sonra Çivril ilçesinde de partiye toplu katılımla ilgili olarak rozet takma töreni düzenlediklerini belirten BBP İl Başkanı Karateke, "Partimiz 2023 genel seçim ve 2024 yerel seçimlere teşkilatlarını güçlendirerek, milletimizin yoğun teveccühü ile üye katılımları devam etmektedir. Özellikle Çivril teşkilatımıza Gelecek Partisinden istifa eden İlçe başkanı ile 16 kişi ve toplamda 60 kişi daha Büyük Birlik ailemize katılmışlardır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum" dedi. 
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