Gelecek Partisi’nden Soylu’ya tepki

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, “Sayın Soylu'yu dün başkaları adına bağırıyorken nasıl ciddiye almadıysak, bugün de almıyoruz” dedi.







Twitter’dan Soylu’nun açıklamalarına tepki gösteren Özcan, “Senede bir istifa etmeye kalkıp beceremeyen, demokrasiden nasibini almamış, her dönem yeni bir siyasi sahnede ‘zuhur eden’, Türkiye’yi 90’lara götürüp mafya düzenine teslim etmeye yemin etmiş olanlar bizim Türkiye aşkımızı da, millet derdimizi de, PKK nefretimizi de anlayamazlar” ifadelerini kullandı.





Özcan, şöyle devam etti:





“Sayın Soylu'yu dün başkaları adına bağırıyorken nasıl ciddiye almadıysak, bugün de almıyoruz. Sayın Davutoğlu’nu yakından tanıyan birinin sözlerini siyasi nezaket açısından en hafif tabirle 'yakışıksız' buluyoruz. Terbiyemiz ancak bu kadarına müsade ediyor! Kamuoyuna saygılarımızla."





Soylu yaptığı konuşmada Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne yönelik imalarda bulunmuştu. Soylu şunları söylemişti:





"Size soruyorum; sabahtan beri, Kandil'de elinize yazılıp verilmiş metinleri dinliyorum. Hiç birinde Demirtaş'ın ismi geçmiyor. Ne oldu Demirtaş'ı açığa mı aldınız? PKK'nın haber ajansından, çocuk kandırıp gibi yaptırdığınız düzmece haberler bize sökmez.





PKK bağlantısından görevden aldığımız belediye başkanlarına, bazı belediye başkanlarının daha koltuğuna oturmadan koşa koşa bu belediyelere geçmiş olsuna gitmesi, bizi Yunanistan'a şikayet etmesi, bizi Avrupa'ya şikayet etmesi bize sökmez. Nereden zuhur ettiği belli olmayan dünün acizlerinin, yeni partilerinin karşı mahalleye yaranmak için yaptıkları açıklamalar yargıya 'sopa' diyerek itibarsızlaştırmaya çalışmaları bize sökmez. Onlardan PKK'ya ne deva olur ne de gelecek olur."