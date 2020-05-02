Davutoğlu'na gözaltı mesajı

Gelecek Partisi Bitlis İl yönetim kurulundan beş kişinin gözaltında olduğu belirtildi.







Gelecek Partisi Bitlis İl Başkanı Veysel Babahan, Ahmet Davutoğlu’na yakınlığıyla bilinen Medya Notu’na verdiği mülakatta gözaltı kararını "gözdağı verme operasyonu" diye niteledi.





"BİZİ SİNDİREBİLECEKLERİNİ ZANNEDİYORLAR"





Babahan, “Maske satmanın yasak olduğu gerekçesiyle beş yönetim kurulu üyesi arkadaşımız gözaltına alındı. Halbuki biz maskeleri vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıyorduk. Gelecek Partisi’ne olan ilgiyi gördükçe bu yollara başvuruyorlar. Bu tip uygulamalarla bizleri sindirebileceklerini zannediyorlar.” dedi.





27 Eylül 2019'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa eden Ahmet Davutoğlu, 13 Aralık 2019'da kurulan Gelecek Partisi'nin bazı kurucu üyelerine vergi cezaları kesilmiş, bazı isimlerin yakınları kamuda görevlerinden alınmıştı.





Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Şehir Üniversitesi ile Bilim ve Sanat Vakfı'na el konulmuştu.