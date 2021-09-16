Gelecek Partisi yöneticisi kadın ve eşine palalarla saldırdılar

Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı ilçe Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ve ailesi, Konyaaltı Sarısu Mahallesi'nde silahlı, sopalı ve palalı bir grubun saldırısına uğradı.



Kendisinin havyansever olduğunu ve hayvanları beslemek için gittiği noktada mahalledeki bazı kişilerin saldırısına uğradıklarını söyleyen Başaslan; “Bir tanesi kızımı sıkıştırmıştı. Daha sonra başka birisi geldi ve benim boynuma palayı dayayıp, ‘seni burada keserim' dedi. Daha sonra gidip eşimin kafasına tekme attı. Ardından palanın arkası ile kafasına vurdu” ifadelerini kullandı.



İKİ HAFTADIR HAYVANLARA ŞİDDET UYGULANIYOR



Ailesine yönelik saldırıyı video kaydına alan Gelecek Partisi Antalya Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı



– Bizim hayvan beslememizden dolayı rahatsızlık duyan bazı kişiler, sokak hayvanlarına besleme noktasında saldırıda bulundu. Bu kadın bir yıldır uğraşıyor benimle. Belki bağlantılı bir şey olabilir. Bir yıldır köpekleri sitede istemediklerini söylüyordu. Şimdi kendisi yönetici oldu. Yaklaşık 2 haftadır hayvanlara şiddet uyguluyor. Elektro şok cihazıyla elektrik veriyor.



– Biz de artık tahammül edemedik. Hayvanları dışarıya aldık fakat dışarıda da aynı şekilde davranmaya devam etti. Sitenin bir whatsapp grubu var, bu gruptan sürekli olarak bu şahısları kızlara saldıracak duruma getirdi. Biz de oraya gittiğimiz de bize de orada saldırdılar. Birkaç gündür, torpil, kuru sıkı şeyler atılıyordu. Biz dün görüntü almaya gitmiştik açıkçası”



BOYNUMA PALA DAYADI



Sokak hayvanlarına mama koyduğu nokta da, aynı zamanda kuzenlerini beklediğini aktaran Başaslan şu ifadeleri kullandı;



– Eşimde arabadaydı. Benim kızımın olduğu noktaya ateş ettiler. Dört kişi birden eşime pala ile saldırdı. Daha sonra ben ve kızım engel olmaya çalıştık. Toplamda orada üç kişiydik. Daha sonra akrabalarımız geldi. Onlarda görüntü alacağım diye olaya bir şekilde müdahil olmadılar. Bir tanesi kızımın boynunu sıkmıştı. Daha sonra başka birisi geldi ve benim boynuma palayı dayayıp, ‘seni burada keserim' dedi.



KAFASINA TEKME ATTI



– Daha sonra gidip eşimin kafasına tekme attı. Ardından palanın arkası ile kafasına vurdu. 4 kişiydiler. Bunlara rağmen biz ifadeye gittiğimizde, darp raporu da almıştık. ‘Bunlar neden tutuklanmıyor' dediğimizde, ‘siz orada olacaksınız, kavga çıkmasın diye almıyoruz' denildi. Oradaki tüm memurlar dahi neden alınmadığını sorguladı.