Gelecek Partisi yöneticisinden nefret söylemi: İnşallah F...'cülerin kanları bize de nasip olur!

Bir dönem AKP Ordu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan, sonrasında istifa edip Gelecek Partisi'nde siyasete devam eden Muhsin Emre Demiröz, katıldığı bir sohbet odasında “İnşallah Fetöcülerin kanları bize de nasip olur” dedi.







Sohbette Hizmet Hareketi üyelerinin hayatın her alanında oldukları için “gizli” ve “tehlikeli” olduklarını öne süren Demiröz,'ün Hizmet Hareketi üyelerine yönelik “İnşallah F...'cülerin kanları bize de nasip olur” ifadelerini kullanması tepki çekti. Kan dökmeyi arzulayan Demiröz’ün kendisini “ılımlı” bir kişilik olarak nitelemesi ise dikkatlerden kaçmadı.







2004 yılında AKP’ye üye olan Demiröz, 2015-2018 yıllarında AKP Ordu İl Başkan Yardımcılığı ve Ar-Ge Birim Başkanlığını yürüttü. 2018 yılı Ekim ayında AKP’den istifa eden Demiröz, AKP’den sonra Kurucular Kurulu Üyesi olarak Gelecek Partisi’nde yer aldı.