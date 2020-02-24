Samanyolu Haber /Gündem / Gelecek Partisi zamlara dava açtı /24 Şubat 2020 19:55

Gelecek Partisi zamlara dava açtı

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Avrasya Tüneli geçişine yapılan yüzde 56'lık zam ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım ücretlerine yaptığı yüzde 35'lik zammı yargıya taşıdı.

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İstanbul Adliyesi önünde toplanan Gelecek Partililer ulaşım zamlarının iptali için yaptıkları başvuruları açıkladı. Sözcü’nün haberine göre, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Avukat İsa Mesih Şahin, İBB zammının iptali için İdare Mahkemesi’ne, Avrasya Tüneli’ne yapılan zam için ise ilk etapta Tüketici Hakem Heyeti’ne itirazda bulunduklarını söyledi.

Şahin açıklamasında şunları kaydetti: “Açıklanan enflasyon oranlarının çok üzerinde olan, fahiş ve ölçüsüz bu zamlar İstanbulluların kaldıramayacağı bir yüktür. Biz zamlara ilişkin olarak ilk gün de açıklama yaparak tepki gösterdik ve bu zamların ya kaldırılması ya da makul bir orana çekilmesi gerektiğini ifade ettik. Bir süre bekledik; ne Avrasya Tüneli zammını yapanlar ne de İBB yetkililerinden hiçbir geri adım göremedik. Biz de yasal hakkımızı kullanarak bu zamlar için yargı yoluna başvurduk. Bu ölçüsüz ve fahiş zamlar hakkaniyetli değildir. Bu konunun yargı tarafından düzeltileceğini umuyoruz.”
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