Samanyolu Haber /Gündem / Gelecek Partisi'nde yaprak dökümü: CHP oylarıyla seçilen 4 vekil daha AKP'ye geçecek /25 Aralık 2024 11:20

Gelecek Partisi'nde yaprak dökümü: CHP oylarıyla seçilen 4 vekil daha AKP'ye geçecek

CHP listelerinden seçime girerek milletvekili oldukları için tartışmalara neden olan Gelecek Partili vekiller hakkında dikkat çeken bir iddia geldi... Ankara Milletvekili Nedim Yamalı’nın istifası sonrası bugün AKP’ye katılması bekleniyor. Partiden 4 vekilin daha AKP’ye geçeceği iddia ediliyor.

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Muhalefet partilerinden AKP'ye geçişler devam ediyor. Alınan bilgilere göre, 12 belediye başkanının yanı sıra Gelecek Partisi'nden 4 milletvekilinin daha AKP'ye katılacağı ifade ediliyor.

Söz konusu siyasetçilerin, bugün gerçekleştirilecek AKP Grup Toplantısı'nda veya şubat ayında düzenlenmesi planlanan büyük kongrede partiye katılacakları iddia ediliyor.

Sözcü'de yer alan habere göre AKP'ye katılacak isimlere parti rozetlerinin, bizzat AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı belirtiliyor.

DAVUTOĞLU DA ‘GERİ DÖNERİM’ MESAJI VERMİŞTİ
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu “Cumhurbaşkanı çağırırsa geri dönerim” demiş ve “Büyük bir toparlanma hareketine ihtiyaç var. Ben o harekete destek vermeye hazırım’’ ifadelerini kullanarak AKP’ye dönüş sinyallerini vermişti.

Dün ise Gelecek Partisi Ankara Milletvekili, eski AKP Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Yamalı’nın uzun bir süredir kulislerde AKP’ye geçeceği iddia ediliyordu.

İYİ PARTİ’Lİ BAZI İSİMLER DE AKP’YE GEÇEBİLİR
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yamalı’nın istifası AKP’ye geçiş iddialarını kuvvetlendirdi.

Nedim Yamalı ile birlikte AKP'ye katılacak isimlerden bir diğerinin ise Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci olduğu konuşuluyor.

Önümüzdeki günlerde İYİ Partili bazı isimlerin de AKP’ye geçeceği, görüşmelerin sürdüğü kulislerde konuşuluyor....

SAADET - GELECEK PARTİSİ GRUBU DA DÜŞECEK
Bu arada, Nedim Yamalı’nın partisinden istifa etmesiyle birlikte, TBMM’de 20 milletvekili bulunan Saadet-Gelecek Grubu’nun sandalye sayısı 19’a düştü.

Yamalı’nın istifa dilekçesinin TBMM Başkanlığı tarafından işleme alınması durumunda, Saadet-Gelecek Partisi’nin Meclis grubu statüsü de sona erecek.

Meclis içtüzüğüne göre, bir siyasi partinin Meclis’te grup kurabilmesi için en az 20 milletvekiline sahip olması gerekiyor.
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