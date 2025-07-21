Gelecek Partisi'nde yaprak dökümü sürüyor: Bir vekil daha istifa etti

Genel seçimlerde CHP listelerinden milletvekili seçilen Gelecek Partili milletvekillerinin istifaları devam ediyor. İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Gelecek Partisi'nden istifa etti





Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifasını duyuran Demir, şu ifadeleri kullandı:





"SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SİYASİ ZEMİN KALMADIĞINDAN..."

"19 Aralık 2019 tarihinde kurucuları arasında yer aldığım Gelecek Partisi’nden ayrıldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım.





Yaklaşık altı yıllık bu süre zarfında, Türkiye’yi il il, ilçe ilçe gezerek partimin başarılı olabilmesi; daha da önemlisi, milletimizi içine girdiği siyasi çıkmazdan çıkararak bir alternatif sunabilmek adına her kesimden insanla bir araya geldim. Demokrasi kültürümüzü güçlendirmek, hukukun üstünlüğünü, eşit ve adil bir yaşamı tesis etmek amacıyla çok uzun yollardan geçtik.''





2 VEKİL İSTİFA ETMİŞTİ

İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yaptıkları ortak açıklamayla Gelecek Partisi'nden istifa ettiklerini bildirmişti.





Böylelikle son istifa ile Gelecek Partisi'nin Meclis'teki vekil sayısı 4'e düştü.